Propriétaire de Kilmer Sports Ventures et de l’ASSE, Larry Tanenbaum a réalisé un investissement record… loin de Saint-Étienne.

L’ASSE peut compter sur un propriétaire aux moyens considérables. Alors que les supporters stéphanois surveillent attentivement les ambitions de Kilmer Sports Ventures dans le Forez, Larry Tanenbaum vient de démontrer une nouvelle fois la puissance financière de son groupe. Le propriétaire de l’ASSE a en effet validé un investissement record de 100 millions de dollars canadiens, soit environ 87,4 millions d’euros, dans le développement du hockey féminin nord-américain. Une somme impressionnante qui confirme l’ambition du milliardaire canadien dans le monde du sport.

Un chèque de 100 millions de dollars signé Tanenbaum

Par l’intermédiaire d’un communiqué officiel, Larry Tanenbaum a annoncé l’entrée de Kilmer Sports Ventures au capital de la PWHL, la ligue professionnelle féminine de hockey regroupant des franchises canadiennes et américaines : « Le hockey fait partie intégrante de l’ADN canadien, et cette passion nous a amenés à devenir le premier investisseur canadien de la PWHL. » Le dirigeant a également tenu à rappeler que Kilmer Sports Ventures possède aujourd’hui l’ASSE, l’un des clubs les plus populaires du football français.

L’investissement ne concerne pas uniquement le hockey. Depuis plusieurs années, Larry Tanenbaum multiplie les projets sportifs à travers l’Amérique du Nord. « C’est en bâtissant des organisations sportives féminines de calibre mondial qui inspirent la prochaine génération d’athlètes, de fans et de dirigeants que l’on crée un héritage durable. » Après avoir investi dans le sport féminin américain, le patron de Kilmer poursuit donc une stratégie de développement particulièrement ambitieuse.

L’ASSE rassurée sur la solidité de son actionnaire

Pour les supporters stéphanois, cette annonce constitue surtout un rappel de la surface financière du groupe propriétaire. L’an dernier déjà, Larry Tanenbaum avait déboursé 50 millions de dollars canadiens (environ 42 millions d’euros) pour participer au lancement du Tempo de Toronto, première franchise canadienne de WNBA. Quelques mois plus tard, il annonçait encore de nouveaux investissements pour développer les infrastructures du club. Aujourd’hui, ce nouvel engagement de 87,4 millions d’euros montre que Kilmer Sports Ventures dispose toujours d’une capacité d’investissement considérable.

Même si cet argent n’est évidemment pas destiné à l’ASSE, cette opération confirme la puissance économique du groupe qui contrôle désormais le club stéphanois. À l’heure où Ian Cathro prépare son effectif pour la saison à venir, les supporters peuvent constater que leur actionnaire continue d’investir massivement dans le sport à l’échelle internationale. De quoi nourrir l’espoir de voir l’ASSE bénéficier à son tour d’investissements importants dans les prochaines années afin de retrouver durablement les sommets du football français.