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ASSE Mercato : Ian Cathro a tranché pour Larsonneur, une recrue arrive de toute urgence !

Par Bastien Aubert - 22 Juin 2026, 11:00
Gautier Larsonneur (ASSE)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Nouvel entraîneur de l’ASSE, Ian Cathro veut miser sur un gardien au mercato estival.

L’ASSE poursuit sa reconstruction avec l’ambition de retrouver rapidement la Ligue 1. Arrivé pour insuffler une nouvelle dynamique au club stéphanois, Ian Cathro travaille activement avec sa direction afin de renforcer certains secteurs de l’effectif. Et l’un des dossiers jugés prioritaires concerne le poste de gardien.

Une doublure en gardien réclamée en urgence

Ces dernières semaines, la situation de Gautier Larsonneur a alimenté les débats chez les supporters. Critiqué pour certaines performances et régulièrement pointé du doigt lors de la dernière campagne, le portier stéphanois semblait voir son avenir remis en question. Pourtant, les dernières indiscrétions vont dans un tout autre sens. Selon Mohamed Toubache-Ter, le board de l’ASSE aurait validé l’arrivée d’un « gardien numéro 2 urgemment ».

Une information qui éclaire la stratégie du club. En ciblant en priorité une doublure plutôt qu’un titulaire potentiel, les dirigeants stéphanois semblent confirmer leur confiance envers Gautier Larsonneur pour occuper la cage verte la saison prochaine. Cette décision serait également en adéquation avec la volonté d’Ian Cathro de concentrer ses efforts sur d’autres postes nécessitant davantage de renforts avant le coup d’envoi du championnat.

Larsonneur conforté dans son rôle à l’ASSE ?

Si aucun nom n’a encore filtré concernant ce futur gardien remplaçant, la recherche d’une doublure expérimentée apparaît désormais comme une priorité immédiate. L’objectif est de renforcer la concurrence interne tout en sécurisant un poste stratégique sur une saison longue et exigeante. Pour Gautier Larsonneur, ce signal est loin d’être anodin. Alors que certains imaginaient l’ASSE partir à la recherche d’un nouveau numéro un, les informations actuelles laissent penser que le gardien de 29 ans conservera la confiance du staff pour débuter l’exercice 2026-2027.

Reste désormais à identifier le profil qui viendra compléter la hiérarchie des gardiens stéphanois. Une arrivée qui pourrait intervenir rapidement tant le dossier semble considéré comme urgent par les décideurs du club. Dans un mercato où chaque détail compte, Ian Cathro paraît déjà avoir pris une décision importante : sauf surprise, Gautier Larsonneur devrait rester le gardien titulaire de l’ASSE.

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