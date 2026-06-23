La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Giovani Versini, la révélation du Pau FC à seulement 22 ans, est très courtisé sur ce mercato estival. Notamment en Ligue 1…

Révélation de la saison avec le Pau FC, Giovani Versini attise déjà les convoitises sur le marché des transferts. À seulement 22 ans, l’ailier est suivi par plusieurs clubs français ambitieux, mais aussi par des écuries étrangères prêtes à passer à l’action. Une situation qui pourrait rapidement faire monter les enchères autour de son profil.

Un profil qui plaît en Ligue 1

Passé par la formation de l’OM, Giovani Versini a explosé cette saison en Ligue 2 sous les couleurs du Pau FC. Ses performances ont naturellement attiré l’attention de plusieurs clubs de l’élite. En France, son nom a été cité au Stade Rennais, l’ASSE et au LOSC, tous à la recherche de renforts offensifs capables d’apporter de la percussion. Mais la concurrence ne vient pas uniquement de Ligue 1.

Selon Transfer Radar, Cologne serait particulièrement insistant sur le dossier. Le club allemand voit en Versini un profil intéressant pour renforcer ses ailes offensives, avec un projet de développement clair et du temps de jeu à offrir. Autre prétendant sérieux : le FC Lorient. Le club breton suit également l’ailier de près et pourrait tenter sa chance si une opportunité se présente sur le marché.

Versini veut jouer en première division

Malgré cet intérêt grandissant, la tendance est assez nette du côté du joueur. Giovani Versini privilégierait un projet en première division, un critère déterminant dans son choix final. Une exigence qui pourrait naturellement favoriser les clubs de Ligue 1 actuellement en observation.

Pour l’instant, aucune décision définitive n’a été prise, mais le joueur sait que son été pourrait rapidement s’accélérer. Entre projets de développement à l’étranger et ambition de rester en France au plus haut niveau, Versini dispose de plusieurs options intéressantes. Reste désormais à savoir quelle destination saura convaincre le plus rapidement l’une des révélations de la saison.