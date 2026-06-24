Frank McCourt a perd patience à l’OM et a placé un autre cador sur la liste des transferts cet été.

Le grand ménage est lancé à l’OM. Fragilisé par son passage compliqué devant la DNCG, l’OM prépare désormais un été sous haute tension. Si Mason Greenwood apparaît toujours comme la vente prioritaire du club phocéen, il ne sera visiblement pas le seul sacrifice demandé par Frank McCourt pour remettre les comptes dans le vert.

McCourt a perdu patience à l’OM

Selon L’Équipe, le propriétaire américain commence à perdre patience après plusieurs saisons marquées par des investissements importants et des résultats financiers insuffisants. L’homme d’affaires américain ne souhaite plus être le seul à combler les déficits et exige désormais des ventes significatives afin de rééquilibrer la situation économique du club. Depuis plusieurs semaines, le dossier Mason Greenwood occupe l’actualité marseillaise. L’attaquant anglais reste la principale valeur marchande de l’effectif et son départ pourrait rapporter plusieurs dizaines de millions d’euros. Toutefois, l’OM aurait présenté à la DNCG un plan beaucoup plus ambitieux.

Toujours selon L’Équipe, trois ventes importantes seraient attendues rapidement, avant d’autres opérations programmées pour les prochains mercatos hivernaux et estivaux. Un engagement qui démontre l’ampleur des efforts financiers demandés aux dirigeants olympiens. Cette stratégie pourrait toucher des joueurs jusqu’ici considérés comme quasiment intouchables. Le message envoyé en interne est clair : aucun élément de l’effectif n’est véritablement à l’abri.

Même Medina est concerné

Parmi les révélations les plus marquantes figure la situation de Facundo Medina. L’international argentin, qui doit officiellement devenir un joueur de l’OM à compter du 30 juin après son transfert définitif en provenance du RC Lens, ne serait pas retenu en cas d’offre importante. Une position qui illustre parfaitement le changement de cap marseillais. Alors que Medina est considéré comme un futur leader défensif du projet, l’aspect financier prime désormais sur les considérations sportives.

Dans le même temps, plusieurs départs sont activement travaillés. Une douzaine de dossiers seraient actuellement ouverts selon les différentes sources proches du club. Le cas Pierre-Emerick Aubameyang apparaît particulièrement sensible. D’après Foot Mercato, l’attaquant gabonais disposerait de nombreux prétendants à travers le monde. Des clubs italiens, espagnols, turcs, brésiliens, américains ainsi que saoudiens auraient déjà pris des renseignements. Son salaire important représente un enjeu majeur dans la volonté marseillaise de réduire drastiquement la masse salariale. À 37 ans, l’ancien buteur d’Arsenal pourrait donc vivre ses dernières semaines sous le maillot olympien. L’été s’annonce particulièrement mouvementé sur la Canebière.