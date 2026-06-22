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FRANCE

OM Mercato : Lorenzi répond à Aguerd pour son avenir

Par Fabien Chorlet - 22 Juin 2026, 16:45
Nayef Aguerd

Alors que Nayef Aguerd semblait ouvert à un départ cet été, la nouvelle direction de l’OM aurait déjà fixé sa position.

Nayef Aguerd fait partie des nombreux joueurs de l’Olympique de Marseille annoncés sur le départ cet été. Arrivé l’été dernier à l’OM en provenance de West Ham contre 23,5 millions d’euros, le défenseur central marocain disposerait d’une clause de sortie fixée à seulement 15 millions d’euros cet été. Un gentlemen’s agreement négocié par l’ancien joueur du Stade Rennais lors de sa signature il y a un an.

L’OM veut garder Aguerd

Mais alors que Nayef Aguerd serait ouvert à un départ de l’OM lors du mercato estival et que son entourage serait déjà à la recherche d’un nouveau club, la nouvelle direction olympienne ne l’entendrait pas de cette oreille. Selon L’Équipe, Grégory Lorenzi et les nouveaux dirigeants marseillais souhaiteraient s’appuyer sur l’international marocain pour la saison prochaine, au même titre que Geronimo Rulli et Facundo Medina.

Pour sa première saison dans la cité phocéenne, Nayef Aguerd n’a disputé que 22 matchs toutes compétitions confondues. Très solide lors de la première partie de saison, l’ancien Rennais s’est montré plus en difficulté au fil des mois, notamment en raison d’une pubalgie persistante qui a perturbé sa fin d’exercice. Malgré cela, ses dirigeants continueraient de croire en son qualités et verraient en lui l’un des piliers de la défense marseillaise pour la saison à venir.

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