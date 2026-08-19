FC Nantes Mercato : les Kita ont bouclé une 7e recrue surprise, c’est un ailier !

Le FC Nantes serait sur le point de boucler l’arrivée surprise d’Antoine Joujou en provenance de Parme.

Une nouvelle recrue devrait débarquer contre toute attente au FC Nantes. Après deux défaites lors des deux premières journées de Ligue 2, les dirigeants nantais seraient passés à l’action pour renforcer leur secteur offensif. Selon les informations de L’Équipe, les Canaris auraient bouclé l’arrivée d’Antoine Joujou, ailier de 23 ans appartenant à Parme. L’ancien Havrais devrait rejoindre le FCN dans le cadre d’un transfert estimé à environ 1 million d’euros, alors qu’il lui restait encore deux années de contrat avec le club italien.

Joujou sort d’un prêt au Portugal

Le FC Nantes s’apprêterait donc à réaliser une nouvelle opération sur le marché des transferts pour apporter une solution supplémentaire à Michel Der Zakarian dans le secteur offensif. Capable d’évoluer sur les deux ailes d’une attaque, Antoine Joujou retrouverait par la même occasion le football français après une saison passée au Portugal. Après Maxime Dupé, Willity Younoussa, Lucas Perrin, Killian Corredor, Mathieu Cafaro et Saïdou Sow, il deviendrait ainsi la septième recrue estivale des Canaris.

Formé au Havre, Antoine Joujou y a découvert le monde professionnel avant de participer à la montée du HAC en Ligue 1 en 2023. Après avoir poursuivi sa progression dans l’élite, l’ailier français avait été recruté par Parme à l’été 2024 avant d’être immédiatement prêté une saison supplémentaire au club normand. Prêté la saison dernière à Famalicão, au Portugal, le joueur de 23 ans a disputé 23 matchs de championnat, pour 3 buts et 1 passe décisive. Une expérience à l’étranger après laquelle il s’apprêterait donc à retrouver la France sous les couleurs du FC Nantes.