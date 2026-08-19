Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Si l’arrivée de Jean-Clair Todibo l’OM est encore loin d’être acquise, son acolyte en défense centrale serait déjà tout trouvé à Marseille.

L’OM continue de travailler sur le dossier Jean-Clair Todibo, même si son arrivée est encore loin d’être acquise. Le défenseur français reste une piste particulièrement intéressante pour renforcer l’arrière-garde marseillaise.

Todibo toujours dans le viseur de l’OM

Son profil athlétique, sa qualité dans les duels et sa capacité à relancer proprement pourraient répondre aux attentes de Bruno Genesio à l’OM. Mais avant de parler d’une éventuelle association, Marseille doit encore parvenir à trouver un accord avec West Ham.

En attendant une éventuelle arrivée, le compte Espoirs du Football s’est projeté sur la future défense marseillaise et estime que Bamo Meïté pourrait parfaitement accompagner Todibo.

« Une défense Meïté / Todibo serait plutôt très complémentaire et ferait parfaitement le taf en L1. Todibo n’a pas forcément bien mené sa carrière, mais il reste un défenseur très costaud, qui ferait beaucoup de bien à l’OM ! », estime le compte spécialisé. Une analyse qui met en avant la complémentarité entre les deux profils.

Une association à l’OM qui reste hypothétique

Meïté pourrait apporter sa puissance et son impact dans les duels, tandis que Todibo offrirait davantage de garanties dans la relance et la gestion des espaces. Pour l’instant, cette charnière n’est évidemment qu’une projection.

Le dossier Todibo doit encore avancer avant que Bruno Genesio puisse réellement envisager de l’installer dans son onze. L’OM doit notamment trouver un accord sur les modalités du transfert et les conditions salariales du défenseur. Mais si Marseille parvient à finaliser cette opération, l’association avec Bamo Meïté pourrait rapidement devenir une option crédible.

Pour Grégory Lorenzi, l’objectif serait alors de construire une défense centrale capable de répondre aux exigences de la Ligue 1 tout en offrant davantage de garanties à l’OM. Todibo et Meïté : sur le papier, le duo a en tout cas de quoi séduire.