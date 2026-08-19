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FRANCE

FC Barcelone Mercato : l’Inter Milan a déjà donné sa réponse au Barça pour Lautaro Martinez

Par Fabien Chorlet - 19 Août 2026, 23:00
Lautaro Martinez sous le maillot de l'Inter Milan

Après avoir abandonné la piste Julian Alvarez, le FC Barcelone aurait fait de Lautaro Martinez sa nouvelle priorité, mais l’Inter Milan ne compte pas faciliter son départ.

Comme révélé ce mardi soir par la célèbre émission espagnole El Chiringuito TV, le FC Barcelone aurait abandonné la piste menant à Julian Alvarez, qui était la priorité absolue des dirigeants barcelonais pour succéder à Robert Lewandowski, parti au Chicago Fire. Une information confirmée quelques heures plus tard par la Cadena COPE. Le prix réclamé par l’Atlético de Madrid aurait notamment refroidi les ardeurs du club catalan.

Le Barça fait de Lautaro Martinez le plan B de Julian Alvarez

Face à cet échec, le Barça doit désormais se rabattre sur d’autres alternatives pour trouver sa perle rare au poste de numéro 9. Alors que les pistes menant à Georges Mikautadze (Villarreal) et Luis Suarez (Sporting Portugal) ont récemment été évoquées, c’est finalement vers Lautaro Martinez que se tournerait désormais le champion d’Espagne en titre.

D’après la Cadena SER, l’attaquant de l’Inter Milan serait même devenu la nouvelle priorité absolue du FC Barcelone. Une opération qui s’annonce toutefois une nouvelle fois particulièrement délicate pour le club blaugrana puisque, selon Sky Sport Italia, les Nerazzurri considéreraient leur capitaine comme intransférable cet été. Sous contrat jusqu’en juin 2029, l’international argentin occupe une place centrale dans le projet du club lombard. Le Barça devra donc probablement se montrer très convaincant financièrement s’il souhaite faire changer d’avis les dirigeants intéristes.

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