La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Courtisé par l’OM et le Stade Rennais au mercato, Martin Terrier (Leverkusen, 29 ans) voit son retour en Ligue 1 contrarié par un dernier obstacle.

Martin Terrier fait partie des joueurs offensifs susceptibles de retrouver la Ligue 1 cet été. L’ancien Rennais connaît particulièrement bien le championnat français et son profil intéresse toujours le Stade Rennais, tandis que l’OM surveille également sa situation de loin.

Le Stade Rennais doit vendre avant d’accélérer

Mais du côté du Stade Rennais, le dossier reste actuellement en attente. L’insider Jonathan a expliqué pourquoi : « Rennes attend quoi pour Terrier ? De vendre tout simplement. Il faut des ventes. La priorité est le départ d’un ou deux offensifs. Le reste est en stand-by. » Une déclaration qui résume parfaitement la situation actuelle.

Avant de pouvoir véritablement avancer sur Terrier, le Stade Rennais doit donc libérer de la place dans son effectif et dégager des ressources financières. La priorité serait ainsi de trouver une porte de sortie à un ou deux joueurs offensifs. Une fois ces départs réalisés, Rennes pourrait retrouver davantage de marge de manœuvre pour passer à l’action sur le dossier Terrier. Pour le moment, le recrutement de l’ancien chouchou du Roazhon Park reste donc suspendu aux ventes.

Terrier toujours dans l’attente

Cette situation pourrait également faire les affaires de l’OM. Marseille apprécie le profil de Terrier et pourrait tenter de profiter du blocage rennais pour avancer sur le dossier. Mais le club phocéen doit lui aussi composer avec des contraintes financières et un effectif à dégraisser. La concurrence entre les deux clubs français pourrait donc dépendre de leur capacité respective à débloquer leur mercato dans les prochaines semaines.

À ce stade, rien n’est donc joué pour Martin Terrier. Rennes reste intéressé, l’OM surveille également sa situation, mais aucun des deux clubs ne semble encore en mesure de finaliser son retour en Ligue 1. Pour le Stade Rennais, le message est particulièrement clair : avant Terrier, il faudra vendre. Le départ d’un ou deux offensifs pourrait ainsi être le déclic attendu pour relancer complètement le dossier.