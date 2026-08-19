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FRANCE

OM Mercato : accord confirmé avec une première recrue !

Par Fabien Chorlet - 19 Août 2026, 19:10
Jean-Clair Todibo (à gauche) sous le maillot de West Ham

Jean-Clair Todibo aurait bien trouvé un accord avec l’OM et donnerait sa priorité au club phocéen pour poursuivre sa carrière.

Jean-Clair Todibo semble actuellement être le joueur le plus susceptible de rejoindre l’Olympique de Marseille cet été et de devenir ainsi la première recrue estivale du club olympien. Plus vraiment en odeur de sainteté à West Ham, l’ancien défenseur central du FC Barcelone et de l’OGC Nice pourrait profiter d’un retour en Ligue 1 pour relancer sa carrière.

Accord confirmé entre Todibo et l’OM !

Comme révélé par Foot Mercato, il existerait bien un accord entre Jean-Clair Todibo et l’OM. Une information confirmée par l’entourage du joueur au compte X @Abdel_hamed6. « Annoncé avec insistance du côté de l’OM, Jean-Clair Todibo s’est mis d’accord avec le club, confirmation de son entourage. Le joueur doit désormais patienter. Monaco avait pris des renseignements sur le défenseur français afin de se renforcer, mais ce dernier a privilégié Marseille », a confié ce mercredi l’insider sur le réseau social.

Pour que Jean-Clair Todibo devienne officiellement Marseillais, l’OM doit toutefois encore dégraisser son effectif, notamment en défense où les départs de Leonardo Balerdi et Nayef Aguerd seraient souhaités par la direction, mais également trouver un accord avec West Ham. Les discussions entre les deux clubs porteraient actuellement sur un prêt avec option d’achat, avec une prise en charge d’une partie du salaire de l’international français par les Hammers.

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