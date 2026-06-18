OM : Aguerd vers un départ surprise à 15M€ ?

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le mercato de l’OM pourrait rapidement s’agiter autour de Nayef Aguerd. Arrivé l’été dernier en provenance de West Ham, après de longues négociations menées par Medhi Benatia, le défenseur marocain avait été recruté pour devenir le patron de l’arrière-garde marseillaise.

Sur le terrain, l’ancien Rennais a rapidement montré ses qualités. Solide, expérimenté et leader naturel, Aguerd a souvent apporté de la sérénité à la défense olympienne. Mais sa saison a aussi été largement perturbée par les blessures. Résultat : seulement 25 matchs disputés toutes compétitions confondues avec l’OM.

Une clause à 15M€ révélée par Foot Mercato

Selon Foot Mercato, l’avenir de Nayef Aguerd pourrait être directement lié à une clause intégrée dans son contrat. Le défenseur marocain disposerait d’une clause de sortie fixée à 15 millions d’euros.

Concrètement, si un club pose cette somme sur la table, l’OM serait obligé de le laisser partir. Une situation forcément délicate pour Grégory Lorenzi, alors que Marseille doit réduire ses coûts et surveiller sa masse salariale.

Plus contraignant encore, toujours selon Foot Mercato, si l’OM refusait de vendre Aguerd malgré une offre à 15M€, le club devrait alors lui doubler son salaire.

Une situation qui met Lorenzi sous pression

Dans le contexte actuel, cette clause ressemble à une vraie épée de Damoclès. L’OM doit vendre, alléger ses charges et revenir à l’équilibre après plusieurs saisons déficitaires. Difficile donc d’imaginer Marseille refuser une offre à 15M€ si cela implique une énorme revalorisation salariale.

Malgré ses pépins physiques, Aguerd conserve une belle cote sur le marché. Plusieurs clubs en Europe et dans le Golfe suivent toujours son profil. Son expérience, son passage en Premier League et son statut d’international marocain en font une opportunité intéressante à ce prix.

Aguerd vers un départ surprise ?

Sportivement, perdre Nayef Aguerd serait un coup dur pour l’OM. Mais financièrement, son départ pourrait rapidement devenir logique. À 30 ans, avec une saison marquée par les blessures et une clause aussi particulière, le dossier est explosif.

Grégory Lorenzi connaît parfaitement la situation. Si un club active cette clause à 15M€, Marseille pourrait ne pas avoir d’autre choix que de laisser partir son défenseur.

Arrivé comme un patron, Aguerd pourrait donc déjà quitter l’OM après une seule saison. Et dans un mercato où le club phocéen devra compter chaque euro, cette information révélée par Foot Mercato pourrait bien changer beaucoup de choses.