Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Si Fulham a ciblé Abdelhamid Aït Boudlal (Stade Rennais) pour renforcer sa défense centrale au mercato, le club anglais pourrait finalement se tourner vers Leonardo Balerdi… absent de l’entraînement du jour à l’OM.

Abdelhamid Aït Boudlal sera-t-il encore un joueur du Stade Rennais en septembre ? Pas certain : Fulham multiplie les pistes pour renforcer son arrière-garde.

Fulham insiste pour Aït Boudlal

Selon Foot Mercato, le club anglais a notamment formulé une offre pour Natan, défenseur central brésilien du Real Betis. Mais les Cottagers continuent également de discuter avec le Stade Rennais au sujet d’Abdelhamid Aït Boudlal. Le jeune défenseur plaît aux dirigeants anglais, mais Rennes ne semble pas disposé à ouvrir facilement la porte à son départ. Une situation qui pourrait avoir des conséquences jusqu’à Marseille.

En parallèle des discussions avec le Stade Rennais, Leonardo Balerdi aurait été proposé à Fulham. Unique Sports, l’agence représentant le défenseur marseillais, aurait ainsi présenté son joueur au club anglais dans l’espoir de faire émerger une offre. Le défenseur argentin, absent de l’entraînement du jour à la Commanderie, pourrait donc devenir une alternative crédible pour les Cottagers si leur priorité rennaise venait à être bloquée.

Un dossier à surveiller pour l’OM

Le scénario est assez simple : plus le Stade Rennais ferme la porte pour Aït Boudlal, plus Fulham pourrait être tenté d’accélérer sur Balerdi. Pour l’OM, la situation mérite donc une attention particulière. Leonardo Balerdi reste un élément important de l’effectif olympien, mais une offre suffisamment intéressante pourrait évidemment changer la donne dans cette fin de mercato.

Le départ éventuel du défenseur pourrait également offrir une marge financière supplémentaire à l’OM, alors que le club cherche toujours à équilibrer ses opérations et à renforcer plusieurs postes. Tout dépendra donc en partie de la position du Stade Rennais. Si Rennes maintient sa fermeté concernant Aït Boudlal, Fulham pourrait se rabattre sur Balerdi. Un effet domino qui pourrait bien animer les dernières semaines du mercato marseillais.