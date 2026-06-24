ASSE : Gradel valide l’option Cathro et lâche d’énormes indices sur le mercato estival 

Si les dirigeants de l’ASSE ont les moyens de leurs ambitions, Max-Alain Gradel a l’air de penser que le mercato sera beaucoup plus calme que prévu dans le Forez.

Revenu à Geoffroy-Guichard le 31 mai dernier à l’occasion du Match des Héros, Max-Alain Gradel continue de suivre avec attention l’actualité de l’ASSE. Et malgré la relégation en Ligue 2, l’ancien international ivoirien se veut particulièrement optimiste pour l’avenir des Verts.

Dans un entretien accordé à Top Mercato, l’ex-ailier de l’ASSE n’a pas caché sa confiance pour la saison à venir. « La L2 est un championnat difficile. C’est une déception, mais je suis confiant pour la saison à venir. Saint-Etienne fera partie des favoris et je pense que l’équipe retrouvera l’élite la saison prochaine. » Un message fort alors que le club s’apprête à lancer un nouveau cycle sous la direction d’Ian Cathro.

Gradel valide le pari Cathro

Si le choix de l’entraîneur écossais a surpris une partie des observateurs, Max-Alain Gradel refuse de tirer des conclusions hâtives. « Je ne connais pas bien Ian Cathro. Je m’attendais davantage à ce que le club recrute un entraîneur français connaissant bien la Ligue 2. Mais pourquoi pas ? Cet Écossais a visiblement fait du bon travail au Portugal », a-t-il analysé.

L’ancien Stéphanois reconnaît qu’il s’agit d’un pari, mais rappelle qu’un changement de profil peut parfois permettre à un club de se réinventer. Dans un contexte où l’ASSE cherche à tourner la page d’une saison particulièrement éprouvante, la direction a choisi une approche différente en misant sur un technicien à la réputation moderne et méthodique.

Un mercato moins agité que prévu ?

Mais c’est surtout sur le marché des transferts que Gradel apporte un éclairage intéressant. Alors que les rumeurs se multiplient autour de Lucas Stassin, Zuriko Davitashvili ou encore plusieurs cadres du groupe, l’ancien attaquant ne croit pas à un démantèlement de l’effectif : « Les propriétaires du club aiment recruter des joueurs jeunes, afin qu’ils s’aguerrissent pour éventuellement les transférer plus tard. Mais économiquement, l’ASSE a les reins solides. »

Pour lui, Kilmer Sports Ventures n’est pas dans l’obligation de vendre massivement : « Saint-Etienne ne vendra à mon avis pas autant de joueurs que cela. Le club a des moyens importants. Il peut décider d’en transférer un ou deux, mais de repartir avec une ossature complétée par quelques renforts. » Une analyse qui rejoint la stratégie aperçue depuis plusieurs mois : conserver un noyau compétitif, renforcer certains secteurs ciblés et éviter une reconstruction totale. À quelques semaines de la reprise, les déclarations de Gradel ont au moins le mérite de rassurer les supporters. Malgré la relégation, l’ASSE conserve des ambitions élevées et les moyens de les assumer.