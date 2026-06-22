OM Mercato : Balerdi a fait rater 25 M€ à Marseille !

L’OM aurait pu vendre Leonardo Balerdi pour 25 millions d’euros, mais l’Argentin en aurait décidé autrement.

D’un commun accord, l’Olympique de Marseille et Leonardo Balerdi auraient convenu de mettre un terme à leur aventure commune cet été. Mais alors que le club phocéen comptait sur une belle Coupe du monde 2026 de l’Argentin pour faire grimper sa valeur marchande, le défenseur central s’est blessé au mollet avant le début de la compétition et a dû déclarer forfait.

Balerdi a refusé le Bayer Leverkusen !

Ce lundi, on apprend toutefois que l’OM aurait pu boucler la vente de Leonardo Balerdi bien avant l’ouverture du mercato estival. Selon L’Équipe, le Bayer Leverkusen aurait transmis au printemps une offre de 25 millions d’euros, assortie de bonus, pour recruter l’ancien joueur du Borussia Dortmund. Une proposition finalement repoussée par l’international argentin, qui ne se voyait pas faire son retour en Allemagne.

Un choix qui pourrait coûter cher à l’OM, lequel n’espérerait désormais plus que 15 millions d’euros pour laisser partir son défenseur lors de ce mercato estival.