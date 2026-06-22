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FRANCE

RC Lens, OM Mercato : El Aynaoui envoyé au Barça par son père !

Par Fabien Chorlet - 22 Juin 2026, 19:30
Neil El Aynaoui

Auteur d’une saison remarquée à l’AS Roma, Neil El Aynaoui a vu son père lui dessiner un avenir au FC Barcelone.

Parti l’été dernier du RC Lens pour rejoindre l’AS Roma, Neil El Aynaoui a franchi un véritable cap cette saison, aussi bien sous les couleurs des Giallorossi qu’avec la sélection marocaine, avec laquelle il brille actuellement à la Coupe du monde 2026. Auteur de prestations remarquées depuis plusieurs mois, le milieu de terrain de 25 ans continue de faire parler de lui sur le marché des transferts. Régulièrement associé à l’Olympique de Marseille ces derniers mois, l’ancien Lensois pourrait à terme susciter l’intérêt de clubs encore plus prestigieux.

Le père d’El Aynaoui envoie son fils au Barça

Et le père de Neil El Aynaoui, Younès El Aynaoui, voit bien son fils rejoindre un jour le FC Barcelone, comme il l’a confié dans l’émission l’After Foot sur les ondes de RMC Sport : « Mon fils, c’est le Barça. Il y a vécu de 0 à 11 ans. Il serait la personne la plus heureuse du monde s’il y jouait un jour. »

Reste désormais à savoir si le FC Barcelone se penchera un jour sur le dossier du Marocain, dont la cote ne cesse de grimper après sa belle saison à l’AS Roma et ses performances remarquées au Mondial 2026.

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