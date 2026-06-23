Si l’OM doit vendre avant de recruter, l’arrivée d’un numéro 10 ne serait pas de trop dans le futur effectif de Bruno Genesio.

Mathieu Valbuena a identifié l’un des principaux problèmes de l’OM. Alors que le club phocéen prépare son mercato estival et l’arrivée annoncée de Bruno Genesio sur son banc, l’ancien meneur de jeu olympien estime qu’un profil bien particulier manque cruellement à l’effectif. Selon lui, les difficultés rencontrées face aux blocs bas ont coûté de nombreux points à Marseille au cours de la saison. Un constat qui pourrait influencer certaines réflexions du mercato.

Un problème récurrent de l’OM contre les blocs bas

Pour Mathieu Valbuena, l’OM n’a pas souffert contre les grosses cylindrées mais davantage contre les équipes venues défendre très bas au Vélodrome ou à l’extérieur. « L’OM a beaucoup plus de mal quand une équipe est basse. Quand il y a eu Angers, quand il y a eu Nantes, ils t’attendent bas, ils ont du mal à faire du jeu et à trouver des solutions dans les petits périmètres. Si tu regardes tous les points perdus, c’est contre des petites équipes », a-t-il confié à Foot Marseille. Une analyse qui rejoint celle de nombreux observateurs. Face aux formations qui laissent peu d’espaces, Marseille a souvent manqué d’inspiration pour créer des décalages et casser les lignes adverses.

Pour résoudre ce problème, Valbuena pointe une évolution du football moderne qu’il regrette particulièrement : la disparition progressive du véritable numéro 10. L’ancien international français estime que les équipes ont perdu ces profils capables d’organiser le jeu et de trouver la passe qui change tout : « Moi sincèrement, je ne suis pas très fan de ce système-là parce que, pour moi, quand tu as un numéro 10 dans une équipe… Alors peut-être que je suis à l’ancienne. Mais ils ont disparu, ils les ont enlevés. Le numéro 10 a disparu. » Avant d’insister : « Pour moi, un numéro 10, il n’y en a qu’un dans une équipe. C’est lui qui crée et qui organise. Aujourd’hui, on en voit beaucoup moins. »

Un profil qui pourrait intéresser Genesio

L’idée n’est pas forcément anodine à l’heure où Bruno Genesio doit construire son futur OM. L’entraîneur français a souvent apprécié les joueurs créatifs capables d’évoluer entre les lignes et de faire la différence dans les espaces réduits. Face à des adversaires regroupés, un véritable meneur de jeu pourrait offrir davantage de solutions offensives et permettre à Marseille de mieux gérer les rencontres où la possession est largement en sa faveur.

Le marché des transferts propose encore quelques profils capables d’occuper ce rôle, même si ce type de joueur devient de plus en plus rare dans le football moderne. L’OM dispose déjà de plusieurs joueurs techniques capables de participer à la création du jeu. Mais possède-t-il réellement ce fameux chef d’orchestre évoqué par Valbuena ? C’est toute la question. Les difficultés rencontrées face aux blocs bas ont souvent mis en lumière un manque de spontanéité et d’imagination dans les trente derniers mètres. Si Bruno Genesio partage cette analyse, le recrutement d’un véritable numéro 10 pourrait rapidement devenir une priorité.