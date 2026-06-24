La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Buteur avec l’Algérie à la Coupe du Monde, Amine Gouiri (26 ans) serait courtisé par la Juventus Turin… qui convoite aussi un attaquant du PSG sur ce mercato !

Le dossier Amine Gouiri prend une tournure inattendue sur le marché des transferts. Alors que l’attaquant de l’OM reste l’un des éléments offensifs les plus suivis du moment, son avenir pourrait indirectement dépendre… du PSG. En pleine Coupe du Monde 2026 avec l’Algérie, où il s’est notamment illustré par un but décisif contre la Jordanie (2-1), l’attaquant marseillais attire de nouveau les regards des grands clubs européens. Et la Juventus Turin semble particulièrement active sur plusieurs fronts.

La Juventus active sur Kolo Muani… et Gouiri

D’après le Corriere dello Sport, la Vieille Dame avance sérieusement sur Randal Kolo Muani. Un accord contractuel de trois ans, avec une année supplémentaire en option, serait déjà quasiment trouvé entre le joueur et le club italien. Reste le blocage principal : le PSG réclame environ 40 millions d’euros, quand la Juventus souhaite plutôt se situer entre 30 et 35 millions.

Les discussions s’orientent vers des formules hybrides, entre prêt et option d’achat conditionnelle, mais rien n’est encore acté. Et c’est précisément dans ce contexte que le nom de Gouiri réapparaît. Selon La Minute OM, la Juventus aurait également pris des renseignements sur l’attaquant de l’OM. Une piste parallèle qui pourrait s’activer en fonction de l’évolution du dossier parisien.

L’OM sous pression financière

Ce double intérêt n’arrive pas dans un contexte neutre. L’OM doit composer avec les exigences du fair-play financier et une surveillance accrue de l’UEFA. Le club a déjà écopé d’une amende de 10 millions d’euros avec sursis d’exclusion des compétitions européennes, et devra impérativement équilibrer ses comptes. Dans ce cadre, une grosse offre pourrait difficilement être ignorée, même pour un joueur estimé à environ 28 millions d’euros et sous contrat jusqu’en 2029.

Ce qui rend ce dossier particulier, c’est l’interdépendance des opérations. Tant que la Juventus n’aura pas finalisé son choix offensif principal côté PSG, le cas Gouiri reste en suspens. Autrement dit, les négociations autour de Kolo Muani pourraient conditionner, en cascade, l’activation ou non de la piste marseillaise. Pour Marseille, ce scénario illustre parfaitement un mercato sous hautes contraintes.