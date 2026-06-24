Pronostic Japon – Suède : qui va filer en 16es de finale ?

Voici l’analyse complète du match de poule de la Coupe du monde 2026 entre le Japon et la Suède, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

Deuxième du groupe F avec quatre points pris en deux rencontres, le Japon a quasiment validé son billet pour les 16es de finale de la Coupe du monde 2026. Les Samouraïs Bleus devront toutefois terminer le travail dans la nuit de jeudi à vendredi (1h) face à la Suède, troisième du groupe avec trois unités au compteur.

Coupe du monde 2026 – Japon vs Suède

Vendredi 26 juin 2026 · 1h · AT&T Stadium

Japon : finir le travail et rêver de la première place

Le Japon confirme pour l’instant son statut d’équipe très sérieuse dans cette Coupe du monde 2026. Accrocheurs face aux Pays-Bas pour leur premier match (2-2), les Japonais ont ensuite frappé fort contre la Tunisie (4-0), avec une prestation aboutie dans tous les secteurs du jeu.

Avec quatre points au compteur, les hommes de Hajime Moriyasu sont en position très favorable avant cette dernière journée. Un nul pourrait suffire pour rallier les 16es de finale, tandis qu’une victoire leur permettrait de mettre la pression sur les Pays-Bas dans la course à la première place du groupe F. Porté par une attaque déjà bien en jambes, le Japon semble avoir les armes pour poser de gros problèmes à une Suède obligée de prendre des risques.

Suède : une dernière chance à saisir

Après avoir facilement dominé la Tunisie (5-1) lors de son entrée en lice, la Suède a lourdement chuté contre les Pays-Bas (1-5) lors de la deuxième journée. Troisièmes du groupe avec trois points, les Scandinaves restent néanmoins pleinement concernés par la qualification.

Pour espérer poursuivre l’aventure, les hommes de Graham Potter devront probablement s’imposer face au Japon. La mission s’annonce délicate, mais la Suède possède des arguments offensifs, notamment avec Alexander Isak et Viktor Gyökeres. Le problème se situe surtout derrière : après avoir encaissé cinq buts face aux Oranje, la défense suédoise devra afficher un tout autre visage pour contenir la vitesse et la créativité japonaises.

Les confrontations entre les deux nations

Le Japon et la Suède se sont affrontés à plusieurs reprises au cours de leur histoire, mais rarement dans de grands rendez-vous internationaux.

Sur les confrontations recensées :

Japon : 0 victoire

Suède : 1 victoire

Matchs nuls : 3

La Suède garde donc un léger avantage historique, même si le contexte actuel semble plutôt favorable aux Japonais.

Les compos probables

La compo probable du Japon : Suzuki – Tomiyasu, Itakura, H. Ito – Doan, Sano, Tanaka, Nakamura – J. Ito, Ueda, Kamada.

Absent : Aucun.

Incertains : Kubo (blessé), Machino (malade).

La compo probable de la Suède : Nordfeldt – Lagerbielke, Hien, Lindelöf – Karlström – Bernhardsson (ou Svensson), Nygren, Ayari, Gundmundsson – Gyökeres, Isak

Absent : Aucun.

Les joueurs à suivre

Ayase Ueda (Japon) : L’avant-centre japonais arrive lancé avant cette rencontre. Auteur d’un doublé lors du large succès des Samouraïs Bleus contre la Tunisie (4-0), il a retrouvé toute son efficacité devant le but. Très mobile et précieux dans le pressing, le joueur du Feyenoord Rotterdam pourrait une nouvelle fois faire des dégâts face à une défense suédoise qui a montré certaines limites lors de sa défaite contre les Pays-Bas.

Alexander Isak (Suède) : Malgré les résultats contrastés de la Suède depuis le début de la compétition, l’attaquant de Newcastle réalise un excellent Mondial. Déjà impliqué sur quatre buts avec une réalisation et trois passes décisives en deux matchs, il est le principal danger offensif de sa sélection. Rapide, technique et capable de faire des différences seul, Isak devra guider les Scandinaves dans ce match décisif pour la qualification.

Les tendances des cotes : avantage Japon

Issue Cote estimée Victoire du Japon 1,90 Match nul 3,55 Victoire de la Suède 4,60

Les bookmakers donnent un net avantage au Japon avant cette rencontre. Selon RueDesJoueurs, la victoire japonaise ressort comme l’issue la plus probable, avec 51 % de chances, contre 25 % pour le nul et 24 % pour un succès suédois.

Nos pronostics pour Japon – Suède

Victoire du Japon ou match nul : Le Japon est dans une meilleure dynamique et n’a pas besoin de se livrer totalement pour valider sa qualification. Face à une Suède contrainte de prendre des risques, les Samouraïs Bleus devraient au minimum éviter la défaite.

Les deux équipes marquent : Le Japon a déjà inscrit six buts en deux matchs, tandis que la Suède possède un vrai potentiel offensif avec Isak, Gyökeres ou encore Kulusevski. Avec une équipe suédoise obligée d’attaquer, cette rencontre pourrait offrir des occasions des deux côtés.

Score possible

2-1 pour le Japon : Plus équilibrés collectivement et en pleine confiance après leur large succès face à la Tunisie, les Japonais semblent mieux armés pour gérer ce rendez-vous décisif. La Suède a les qualités pour marquer, mais ses fragilités défensives pourraient une nouvelle fois lui coûter cher face à une équipe japonaise rapide, technique et redoutable en transition.