Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Pierre Mounguengue (19 ans) s’apprête à quitter le PSG pour s’engager avec le Dynamo Kiev.

Le PSG va voir partir l’un des attaquants les plus prolifiques de son centre de formation. Très convoité ces dernières semaines, Pierre Mounguengue (19 ans) a finalement choisi de poursuivre sa carrière loin de la capitale.

L’OL, le RC Strasbourg et Midtjylland battus

Selon les informations de l’insider Djamel, le jeune attaquant de 19 ans est en passe de s’engager avec le Dynamo Kiev. Une décision forte alors que plusieurs clubs suivaient également son évolution de près. Le dossier semblait pourtant ouvert. L’OL et le RC Strasbourg s’étaient positionnés concrètement sur le joueur, tout comme le club danois de Midtjylland. Mais le projet présenté par le Dynamo Kiev aurait fini par convaincre l’entourage du jeune Parisien.

Djamel explique ainsi : « Malgré l’intérêt concret de Strasbourg et de Midtjylland, c’est la force du projet sportif et la volonté déterminée du président du Dynamo qui ont fait la différence. Le joueur y va pour franchir un cap avec un temps de jeu garanti directement au sein de l’équipe première. » Un argument de poids pour un joueur qui arrive à un tournant de sa carrière et qui cherche désormais à accumuler des minutes au plus haut niveau.

Le meilleur buteur des U19 du PSG s’en va

Ce départ n’est pas anodin pour le PSG. Pierre Mounguengue sort d’une saison remarquée au sein de l’équipe U19 parisienne où il s’est imposé comme le meilleur buteur de sa catégorie. Son profil d’avant-centre mobile, capable de prendre la profondeur et de finir dans la surface, avait attiré l’attention de plusieurs recruteurs européens. À seulement 19 ans, il faisait partie des éléments les plus surveillés du centre de formation parisien.

Après plusieurs départs de jeunes talents ces dernières saisons, le PSG voit encore l’un de ses espoirs choisir une autre voie pour accélérer sa progression. Le Dynamo Kiev lui offre une perspective particulièrement attractive : intégrer rapidement l’équipe première et bénéficier d’un temps de jeu important. Un élément qui a visiblement pesé plus lourd que la possibilité de poursuivre son développement en France. Pour Paris, c’est un nouveau talent offensif qui s’envole. Pour Mounguengue, c’est l’occasion de transformer son potentiel en véritable carrière professionnelle.