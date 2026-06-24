À LA UNE DU 24 JUIN 2026
[15:40]ASSE, FC Nantes : un nouveau concurrent de Ligue 2 commence à faire très peur 
[15:20]OM Mercato : à peine arrivée, une recrue fait déjà polémique ! 
[15:00]ASSE Mercato : un ancien coach de L1 pour Stassin ? 
[14:40]Stade Rennais Mercato : Haise relance un vieux dossier brésilien déjà suivi par l’OM et l’OL
[14:20]PSG Mercato : un serial buteur très prisé en L1 claque la porte et passe sous le nez de l’OL
[14:00]ASSE : un latéral droit miraculé adoubé par les supporters et offert sur un plateau à Cathro !
[13:40]OM Mercato : l’avenir de Gouiri entre les mains du PSG ! 
[13:30]Pronostic Japon – Suède : qui va filer en 16es de finale ?
[13:20]Stade Rennais Mercato : Haise prêt à relancer un flop du Real Madrid et un grand absent américain de la Coupe du Monde !
[13:00]FC Nantes Mercato : pluie de départs annoncés à Der Zakarian ! 

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG Mercato : un serial buteur très prisé en L1 claque la porte et passe sous le nez de l’OL

Par Bastien Aubert - 24 Juin 2026, 14:20
Pierre Mounguengue (PSG)
non signé
Quatre feux verts. Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures. ?

Pierre Mounguengue (19 ans) s’apprête à quitter le PSG pour s’engager avec le Dynamo Kiev. 

Le PSG va voir partir l’un des attaquants les plus prolifiques de son centre de formation. Très convoité ces dernières semaines, Pierre Mounguengue (19 ans) a finalement choisi de poursuivre sa carrière loin de la capitale.

L’OL, le RC Strasbourg et Midtjylland battus

Selon les informations de l’insider Djamel, le jeune attaquant de 19 ans est en passe de s’engager avec le Dynamo Kiev. Une décision forte alors que plusieurs clubs suivaient également son évolution de près. Le dossier semblait pourtant ouvert. L’OL et le RC Strasbourg s’étaient positionnés concrètement sur le joueur, tout comme le club danois de Midtjylland. Mais le projet présenté par le Dynamo Kiev aurait fini par convaincre l’entourage du jeune Parisien.

Djamel explique ainsi : « Malgré l’intérêt concret de Strasbourg et de Midtjylland, c’est la force du projet sportif et la volonté déterminée du président du Dynamo qui ont fait la différence. Le joueur y va pour franchir un cap avec un temps de jeu garanti directement au sein de l’équipe première. » Un argument de poids pour un joueur qui arrive à un tournant de sa carrière et qui cherche désormais à accumuler des minutes au plus haut niveau.

Le meilleur buteur des U19 du PSG s’en va

Ce départ n’est pas anodin pour le PSG. Pierre Mounguengue sort d’une saison remarquée au sein de l’équipe U19 parisienne où il s’est imposé comme le meilleur buteur de sa catégorie. Son profil d’avant-centre mobile, capable de prendre la profondeur et de finir dans la surface, avait attiré l’attention de plusieurs recruteurs européens. À seulement 19 ans, il faisait partie des éléments les plus surveillés du centre de formation parisien.

Après plusieurs départs de jeunes talents ces dernières saisons, le PSG voit encore l’un de ses espoirs choisir une autre voie pour accélérer sa progression. Le Dynamo Kiev lui offre une perspective particulièrement attractive : intégrer rapidement l’équipe première et bénéficier d’un temps de jeu important. Un élément qui a visiblement pesé plus lourd que la possibilité de poursuivre son développement en France. Pour Paris, c’est un nouveau talent offensif qui s’envole. Pour Mounguengue, c’est l’occasion de transformer son potentiel en véritable carrière professionnelle.

PSG

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos PSG : toutes les infos foot