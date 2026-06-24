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ASSE : un latéral droit miraculé adoubé par les supporters et offert sur un plateau à Cathro !

Par Bastien Aubert - 24 Juin 2026, 14:00
Joao Ferreira (ASSE)

Malgré une première saison mitigée sous les couleurs de l’ASSE, Joao Ferreira (25 ans) garde une cote de confiance inattendue auprès des supporters stéphanois. 

L’avenir de João Ferreira à l’ASSE semblait encore très incertain il y a quelques semaines. Arrivé avec certaines attentes l’été dernier , le défenseur portugais a vécu une première saison particulièrement compliquée dans le Forez. Souvent pointé du doigt pour ses prestations irrégulières, que ce soit dans son couloir droit ou lorsqu’il a dû dépanner dans l’axe de la défense, Ferreira n’a jamais réellement réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable. Pourtant, la tendance semble évoluer.

Les supporters laissent une seconde chance à Ferreira

À la surprise générale, un sondage publié par But! révèle une confiance importante des supporters stéphanois envers le Portugais. À la question : « Ian Cathro doit-il redonner une chance à João Ferreira ? », les réponses sont sans appel :

• Oui : 75,8 %

• Non : 24,2 %

Un résultat qui témoigne d’une certaine indulgence du peuple vert envers un joueur dont la saison a pourtant été loin d’être irréprochable. Cette confiance s’explique notamment par plusieurs éléments révélés ces dernières semaines. Ferreira aurait évolué durant une longue période avec des douleurs physiques liées à une ancienne déchirure musculaire, perturbant fortement ses performances et sa capacité à enchaîner les efforts.

Cathro pourrait récupérer un joueur transformé

La fin de saison a également laissé entrevoir quelques signaux positifs. Souvent utilisé en sortie de banc, João Ferreira a montré davantage de solidité et d’agressivité dans ses interventions. Surtout, le joueur de 25 ans suit actuellement un programme individualisé destiné à corriger les déséquilibres musculaires qui l’ont handicapé pendant de longs mois. Dans ce contexte, Ian Cathro pourrait bien considérer le Portugais comme une recrue interne. A

vec une préparation estivale complète et sans pépin physique, Ferreira aura enfin l’opportunité de repartir sur des bases saines. À l’heure où l’ASSE cherche à reconstruire un groupe compétitif pour retrouver la Ligue 1, disposer d’un latéral droit déjà intégré au club et revanchard pourrait représenter une solution intéressante. Le verdict appartiendra désormais à Ian Cathro. Mais une chose est certaine : contrairement à ce que beaucoup imaginaient il y a encore quelques mois, João Ferreira peut compter sur le soutien d’une large partie du peuple vert.

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