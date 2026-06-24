Malgré une première saison mitigée sous les couleurs de l’ASSE, Joao Ferreira (25 ans) garde une cote de confiance inattendue auprès des supporters stéphanois.

L’avenir de João Ferreira à l’ASSE semblait encore très incertain il y a quelques semaines. Arrivé avec certaines attentes l’été dernier , le défenseur portugais a vécu une première saison particulièrement compliquée dans le Forez. Souvent pointé du doigt pour ses prestations irrégulières, que ce soit dans son couloir droit ou lorsqu’il a dû dépanner dans l’axe de la défense, Ferreira n’a jamais réellement réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable. Pourtant, la tendance semble évoluer.

Les supporters laissent une seconde chance à Ferreira

À la surprise générale, un sondage publié par But! révèle une confiance importante des supporters stéphanois envers le Portugais. À la question : « Ian Cathro doit-il redonner une chance à João Ferreira ? », les réponses sont sans appel :

• Oui : 75,8 %

• Non : 24,2 %

Un résultat qui témoigne d’une certaine indulgence du peuple vert envers un joueur dont la saison a pourtant été loin d’être irréprochable. Cette confiance s’explique notamment par plusieurs éléments révélés ces dernières semaines. Ferreira aurait évolué durant une longue période avec des douleurs physiques liées à une ancienne déchirure musculaire, perturbant fortement ses performances et sa capacité à enchaîner les efforts.

Cathro pourrait récupérer un joueur transformé

La fin de saison a également laissé entrevoir quelques signaux positifs. Souvent utilisé en sortie de banc, João Ferreira a montré davantage de solidité et d’agressivité dans ses interventions. Surtout, le joueur de 25 ans suit actuellement un programme individualisé destiné à corriger les déséquilibres musculaires qui l’ont handicapé pendant de longs mois. Dans ce contexte, Ian Cathro pourrait bien considérer le Portugais comme une recrue interne. A

vec une préparation estivale complète et sans pépin physique, Ferreira aura enfin l’opportunité de repartir sur des bases saines. À l’heure où l’ASSE cherche à reconstruire un groupe compétitif pour retrouver la Ligue 1, disposer d’un latéral droit déjà intégré au club et revanchard pourrait représenter une solution intéressante. Le verdict appartiendra désormais à Ian Cathro. Mais une chose est certaine : contrairement à ce que beaucoup imaginaient il y a encore quelques mois, João Ferreira peut compter sur le soutien d’une large partie du peuple vert.