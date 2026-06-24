Cité à l’OM il y a quatre ans, Ayrton Lucas (Flamengo, 29 ans) serait dans les petits papiers de Franck Haise au Stade Rennais.

Le Stade Rennais continue d’activer ses pistes… au Brésil. Selon UOL Esporte, le latéral gauche de Flamengo Ayrton Lucas (29 ans) intéresse les dirigeants rennais, dans un dossier déjà évoqué il y a plusieurs années du côté de l’OM et de l’OL. Pour l’instant, aucune offre concrète n’a été transmise au club brésilien.

Ayrton Lucas estimé à 4 M€

Sous contrat jusqu’en juin 2027 et estimé à environ 4 M€, le joueur reste une option étudiée sur le marché estival. Son profil de latéral moderne, capable de jouer piston, séduit par son volume de jeu et sa capacité à répéter les efforts. Le Stade Rennais n’est toutefois pas seul sur le coup, avec la Fiorentina également mentionnée.

La Fiorentina aussi sur le coup

Le dossier reste donc ouvert, dans un contexte où Flamengo ne se précipite pas pour négocier sans proposition officielle. Le club breton avance avec prudence, en cherchant des profils déjà expérimentés mais encore accessibles financièrement. Dans cette logique, Ayrton Lucas coche plusieurs critères, sans que cela ne garantisse une avancée rapide des discussions.