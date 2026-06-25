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FRANCE

FC Nantes : Der Zakarian déjà confronté à un casse-tête avec Mostafa Mohamed

Par William Tertrin - 25 Juin 2026, 09:00

Le FC Nantes a retrouvé le chemin de l’entraînement ce mercredi avec un groupe incomplet. Trois joueurs professionnels manquaient à l’appel, dont Mostafa Mohamed pour qui l’absence interroge.

La reprise de l’entraînement du FC Nantes ce mercredi n’a pas réuni l’ensemble de l’effectif professionnel de Michel Der Zakarian. Comme rapporté par FCNHistory, trois joueurs n’étaient pas présents au rendez-vous fixé par le staff technique.

Parmi eux figurent les deux joueurs participant au Mondial (Lafont et Duverne), mais c’est surtout le cas de Mostafa Mohamed qui attire l’attention. L’attaquant international égyptien n’était pas présent à la reprise collective, une absence qui soulève des interrogations sur sa situation actuelle au sein du club.

Une absence qui interroge autour de Mostafa Mohamed

Pour l’heure, aucune communication officielle du club ne permet de confirmer si le joueur était excusé ou non. La situation reste donc floue concernant le joueur qui n’a pas participé de la Coupe du Monde, annoncé sur le départ cet été.

Reste désormais à savoir si cette absence relève d’un simple aménagement accordé par le staff ou si elle traduit un contexte plus particulier autour de l’avenir ou de la gestion du joueur.

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