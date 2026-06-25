ASSE Mercato : c’est fait pour la première recrue estivale des Verts !

Sauf retournement de situation, l’ASSE tient sa première recrue défensive de ce mercato estival.

L’ASSE serait sur le point de finaliser l’arrivée de Sohaib Naïr en provenance de l’En Avant Guingamp. Selon les informations du journaliste Matthieu Huet du Télégramme, un accord total aurait été trouvé entre les deux clubs pour le transfert du défenseur central de 23 ans. Aux dernières nouvelles, le montant devrait se situer entre 1.7M€ et 2M€.

Le dossier semble désormais bien avancé : sauf retournement de situation, le joueur ne participera pas à la reprise de l’entraînement avec Guingamp, prévue demain. Un signe clair que son avenir s’écrit loin de la Bretagne, après une progression régulière au sein du club costarmoricain.

Formé notamment à Toulouse avant de rejoindre Guingamp, Sohaib Naïr s’est progressivement imposé dans la rotation de l’équipe première, jusqu’à devenir un élément fiable de la défense en Ligue 2. Sa montée en puissance attire logiquement des clubs ambitieux du championnat.

L’ASSE renforce sa défense

En quête de renforts défensifs, l’ASSE tient donc la première recrue de l’ère Ian Cathro. Le club du Forez, qui espère retrouver l’élite, souhaite solidifier un secteur défensif qui lui a bien trop fait défaut ces dernières années.

Défenseur central solide dans les duels et capable de relancer proprement, Sohaib Naïr coche plusieurs cases. Son profil va venir compléter les forces déjà en présence à ce poste (Lamba, Nadé, Le Cardinal, Bernauer).

Sauf surprise de dernière minute, le joueur devrait donc s’engager dans les prochains jours avec les Verts et découvrir un nouveau projet ambitieux à Geoffroy-Guichard