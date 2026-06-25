ASSE Mercato : tous les feux sont au vert pour la première recrue de l’ère Cathro !

L’ASSE avance concrètement sur le dossier Sohaib Naïr, et les discussions avec Guingamp progressent dans le bon sens.

L’ASSE pourrait bien tenir sa première recrue estivale. Après plusieurs mois d’intérêt et une tentative infructueuse lors du dernier mercato hivernal, les Verts sont revenus à la charge pour s’attacher les services de Sohaib Naïr, le défenseur central de l’EA Guingamp. Les discussions entre les deux clubs ont franchi un nouveau cap ces dernières heures et la tendance est clairement positive.

Selon les informations de EVECT, les négociations évoluent favorablement entre l’ASSE et le club breton. Les différents acteurs du dossier affichent une réelle confiance quant à la possibilité de trouver un accord dans les prochains jours. Une évolution significative qui rapproche le joueur de 24 ans du Forez.

L’ASSE a reçu le feu vert pour échanger avec le joueur

Autre élément important dans ce dossier : l’AS Saint-Étienne a obtenu l’autorisation de discuter directement avec Sohaib Naïr. Un signe fort qui traduit l’avancée des négociations entre les deux clubs et qui permet désormais aux dirigeants stéphanois d’exposer en détail leur projet sportif au défenseur.

Formé notamment au FC Montfermeil avant son passage par Toulouse puis Guingamp, le natif de Saint-Denis se montrerait particulièrement réceptif aux arguments stéphanois. Le projet présenté par les Verts suscite un réel intérêt chez l’international algérien, séduit par la perspective de rejoindre un club historique du football français désireux de retrouver rapidement l’élite.

Un contexte favorable à un transfert

Sous contrat pour encore une saison avec l’EA Guingamp, Sohaib Naïr se trouve dans une situation contractuelle qui favorise les discussions. Pour le club breton, ce mercato représente probablement la dernière opportunité de récupérer une indemnité de transfert intéressante pour un joueur valorisé autour de deux millions d’euros.

Déjà ciblé par la cellule de recrutement stéphanoise durant l’hiver, le défenseur central est resté une priorité des décideurs foréziens. Malgré la concurrence et les obstacles rencontrés ces derniers mois, l’ASSE n’a jamais abandonné cette piste, convaincue par le potentiel et le profil du joueur.

À ce stade, aucun accord définitif n’a encore été trouvé. Mais la dynamique actuelle laisse penser qu’un dénouement pourrait intervenir rapidement. Si les discussions continuent sur cette trajectoire, Sohaib Naïr pourrait bien devenir la première recrue de l’AS Saint-Étienne version 2026-2027.