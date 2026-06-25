Revue de presse Mondial 2026 : la compo des Bleus contre la Norvège est connue, Neymar a fait son retour avec le Brésil

Voici notre revue de presse spéciale Coupe du monde en date du jeudi 25 juin 2026.

Équipe de France : cinq changements contre la Norvège ?

Déjà qualifiée pour les 16es de finale, la France vise la première place du groupe face à la Norvège. Pour cette rencontre, Guy Stéphan, qui remplace Didier Deschamps sur le banc, devrait effectuer cinq changements, tout en conservant une équipe compétitive avec notamment Kylian Mbappé, Mike Maignan, Dayot Upamecano et le retour attendu d’Aurélien Tchouaméni, selon L’Équipe. Afin de préserver certains cadres avant les matches à élimination directe, William Saliba, Jules Koundé et Adrien Rabiot devraient être laissés au repos. Maxence Lacroix et Malo Gusto sont pressentis pour les remplacer. En attaque, il existe encore une hésitation entre plusieurs options autour de Mbappé, qui souhaite enchaîner les matches. Ousmane Dembélé, Michael Olise et Désiré Doué devraient toutefois être titulaires. La compo probable : Maignan – Gusto, Upamecano, Lacroix, Theo Hernandez – Koné, Tchouaméni – Dembélé, Olise, Doué – Mbappé.

Groupe A : le Mexique fait un perfect, l’Afrique du Sud créé la surprise

Le Mexique a conclu la phase de groupes par une victoire nette 3-0 contre la Tchéquie grâce à des buts de Chavez, Quiñones et Fidalgo. Déjà qualifiés, les Mexicains terminent premiers du groupe A avec un parcours parfait de trois victoires en trois matches. La rencontre a également été marquée par la 154e sélection de Guillermo Ochoa, entré à la 78 et devenu le troisième joueur de l’histoire à participer à six Coupes du Monde.

Dans l’autre match, l’Afrique du Sud a créé l’exploit en battant la Corée du Sud 1-0 grâce à un but de Maseko. Cette victoire historique permet aux Bafana Bafana de se qualifier pour la première fois de leur histoire pour les phases à élimination directe d’une Coupe du Monde. Ils affronteront le Canada en seizièmes de finale, tandis que la Corée du Sud doit attendre pour connaître son destin.

Groupe B : la Suisse termine 1ère, la Bosnie quasiment qualifiée

Mercredi soir, la Suisse a battu le Canada 2-1 lors de la dernière journée du groupe B et termine en tête du groupe grâce aux buts de Vargas et Manzambi. Malgré une réduction du score de Promise David, les Canadiens n’ont pas réussi à égaliser et devront jouer leur 16e de finale à Los Angeles.

Dans l’autre match, la Bosnie-Herzégovine s’est imposée 3-1 face au Qatar. Alajbegovic, un but contre son camp d’Al-Brake et Mahmic ont offert la victoire aux Bosniens, tandis qu’Al-Haydos a marqué pour le Qatar. Avec 4 points, la Bosnie conserve de bonnes chances de se qualifier parmi les meilleurs troisièmes.

Groupe C : le Brésil déroule avec Neymar, le Maroc s’est fait peur

Le Brésil a facilement dominé l’Écosse (3-0) grâce à un doublé de Vinicius Jr et un but de Matheus Cunha. Solides et largement supérieurs, les hommes de Carlo Ancelotti terminent en tête du groupe, tandis que Neymar a effectué son retour à la compétition en entrant en fin de match. L’Écosse devra attendre les autres résultats pour connaître son sort.

Dans l’autre rencontre, le Maroc a battu Haïti 4-2 dans un match plus compliqué que prévu. Menés à deux reprises, les Lions de l’Atlas ont renversé la situation grâce à Hakimi, Saibari, Rahimi et Yassine. Invaincu en phase de groupes, le Maroc termine toutefois deuxième derrière le Brésil et peut regretter d’avoir laissé échapper la première place.