FC Nantes Mercato : une nouvelle signature annoncée et déjà une vente record à l’horizon ?

Le FC Nantes a officialisé la signature du premier contrat professionnel de son jeune gardien Yanel Zézé. Une étape clé pour le portier de la génération 2008, considéré comme un grand espoir du club.

Le FC Nantes continue de miser sur la formation. Le club a annoncé ce jeudi la signature du premier contrat professionnel de Yanel Zézé, gardien de but né en 2008 et formé à la Jonelière depuis l’âge de 8 ans. Un engagement de trois saisons qui confirme la confiance placée dans l’un des profils les plus prometteurs de l’académie nantaise.

Arrivé très jeune chez les Canaris, le portier s’est progressivement imposé comme un élément majeur des équipes de jeunes. International français U17, il incarne la nouvelle vague nantaise, dans la continuité d’un centre de formation historiquement reconnu pour sa capacité à produire des talents de haut niveau.

À 18 ans, Yanel Zézé (1m92) est déjà identifié comme un gardien moderne, doté d’un bon jeu au pied et d’un fort potentiel de progression. Le FC Nantes poursuit ainsi sa stratégie de sécurisation de ses jeunes talents, comme il l’a déjà fait avec d’autres profils issus du centre de formation.

Une trajectoire déjà scrutée… jusqu’en Arabie Saoudite ?

Si cette signature est une bonne nouvelle sportive pour les Jaune et Vert, elle relance aussi les interrogations autour de l’avenir du joueur. Dans un football mondial de plus en plus tourné vers les transferts précoces, certains supporters plaisantent déjà sur le fait que le profil du jeune gardien pourrait attirer des clubs saoudiens dans les années à venir… en référence à son nom de famille.

En effet, l’exemple de son frère Nathan Zézé, transféré en Arabie Saoudite à NEOM SC pour une somme de 20 millions d’euros, alimente forcément les spéculations. Une trajectoire familiale qui pose une question : le jeune gardien pourrait-il, lui aussi, être tenté à moyen terme par une destination similaire, où les projets sportifs et financiers séduisent de plus en plus de jeunes talents européens ?

Pour l’heure, le FC Nantes verrouille son espoir et sécurise son avenir. Mais dans un mercato toujours plus imprévisible, la montée en puissance de Yanel Zézé pourrait rapidement attirer les regards bien au-delà de la Ligue 1.

Une future valeur du mercato nantais ?

Le club ligérien, habitué à développer puis valoriser ses joueurs, pourrait à terme transformer cette signature en véritable plus-value sportive… et financière. Si sa progression se confirme, le nom de Yanel Zézé pourrait bien s’ajouter à la liste des ventes importantes du FC Nantes dans les prochaines années.

En attendant, le gardien poursuit son apprentissage et franchit une étape importante dans sa jeune carrière.