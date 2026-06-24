OM Mercato : accord bouclé pour un très gros coup en provenance de Ligue 1 !

L’OM s’apprête à enregistrer l’arrivée d’un des plus grands espoirs du football français avec Jah-Mason Telusson, attaquant international U18 français formé à Nice.

L’OM continue de miser sur les jeunes talents. Le club phocéen est sur le point de finaliser la signature de Jah-Mason Telusson, attaquant né en 2008 et considéré comme l’un des profils offensifs les plus prometteurs de sa génération, selon @naninho06 sur X.

Le joueur doit parapher un premier contrat professionnel de trois saisons avec l’OM une fois sa visite médicale validée. Un dossier mené discrètement par les dirigeants marseillais, qui s’apprêtent à devancer plusieurs concurrents sur ce dossier très suivi.

International français U18, Telusson évoluait jusqu’ici à l’OGC Nice, où il arrivait en fin de contrat. Le jeune avant-centre était déjà identifié depuis plusieurs mois comme l’un des grands talents du centre de formation azuréen.

Un profil qui correspond parfaitement au projet marseillais

À seulement 18 ans, Jah-Mason Telusson s’est illustré avec les équipes de jeunes niçoises grâce à sa vitesse, sa profondeur et son efficacité devant le but. Capitaine des U18 du Gym, il a notamment inscrit 10 buts en 13 rencontres de championnat U19 lors de la saison écoulée.

L’attaquant a également connu ses premières expériences au plus haut niveau en étant intégré au groupe professionnel niçois à plusieurs reprises en Ligue 1. Son parcours international avec les équipes de France de jeunes confirme également les attentes placées en lui.

Pour Marseille, cette opération s’inscrit dans une stratégie de développement déjà aperçue ces dernières saisons avec l’émergence de plusieurs jeunes joueurs du centre de formation et la signature de premiers contrats professionnels pour plusieurs espoirs olympiens.

Une grosse perte pour l’OGC Nice

Le dossier risque en revanche de laisser des regrets sur la Côte d’Azur. Malgré son statut d’international U18 français et ses performances remarquées chez les jeunes, Nice n’aurait jamais proposé de contrat professionnel à son attaquant avant l’offensive marseillaise.

Déjà convoité par plusieurs clubs français et anglais ces derniers mois, Telusson faisait partie des dossiers chauds du mercato des jeunes. Son départ libre représenterait un coup dur pour le Gym, qui voit l’un de ses meilleurs espoirs prendre la direction d’un concurrent direct de Ligue 1.

Un pari sur l’avenir pour l’OM

En attirant Jah-Mason Telusson, l’OM ne recrute pas seulement un jeune talent. Le club sécurise l’un des attaquants les plus suivis de la génération 2008 en France.

Reste désormais à savoir si le natif de Villeneuve-Saint-Georges réussira à suivre la trajectoire de plusieurs jeunes révélés récemment sous le maillot marseillais. Une chose est sûre : à Marseille, les attentes seront déjà élevées autour de celui qui pourrait devenir l’un des nouveaux visages de l’avenir olympien.