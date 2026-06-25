Pronostic Norvège – France : les Bleus vont-ils gagner sans Deschamps ?

Voici l’analyse complète du match de poule de la Coupe du monde 2026 entre la Norvège et la France, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

Vainqueur de ses deux premiers matchs de poule, contre le Sénégal (3-1) puis l’Irak (3-0), l’équipe de France est déjà assurée de disputer les 16es de finale de la Coupe du monde 2026. En l’absence de Didier Deschamps, rentré en France après le décès de sa mère, les Bleus défieront la Norvège ce vendredi (21h) dans un choc qui décidera de la première place du groupe I.

Coupe du monde 2026 – Norvège vs France

Vendredi 26 juin 2026 · 21h · Gillette Stadium

Norvège : un vrai test face aux Bleus

La Norvège réalise un début de tournoi parfait. Les hommes de Stale Solbakken ont d’abord dominé l’Irak (4-1), avant d’enchaîner avec un succès spectaculaire face au Sénégal (3-2). Avec six points en deux matchs, la sélection scandinave a déjà validé son billet pour les 16es de finale et peut désormais viser la première place du groupe.

Portée par une génération dorée emmenée par Erling Haaland et Martin Ødegaard, la Norvège n’a plus grand-chose à voir avec une simple nation surprise. Mais face à l’équipe de France, le niveau d’exigence sera encore plus élevé. Pour terminer en tête, les Norvégiens devront faire tomber l’un des grands favoris de la compétition.

France : garder la première place malgré le contexte

L’équipe de France a parfaitement lancé son Mondial. Sérieux contre le Sénégal (3-1), les Bleus ont ensuite confirmé face à l’Irak (3-0), validant rapidement leur qualification pour la phase finale. Avec six points et une meilleure différence de buts que la Norvège, les Tricolores abordent ce choc avec un léger avantage au classement.

Le contexte sera toutefois particulier, puisque Didier Deschamps est rentré en France après le décès de sa mère. Les Bleus devront donc gérer cette rencontre sans leur sélectionneur, tout en restant concentrés sur l’objectif : conserver la première place du groupe I afin d’aborder les 16es de finale dans les meilleures conditions.

Les confrontations entre les deux nations

La France et la Norvège se sont déjà affrontées à plusieurs reprises au cours de leur histoire.

Sur les confrontations recensées :

Norvège : 2 victoires

France : 6 victoires

Matchs nuls : 2

Les Bleus possèdent donc un net avantage historique face à la sélection norvégienne.

Les compos probables

La compo probable de la Norvège : Nyland – Pedersen, Ajer, Heggem (ou Ostigard), Wolfe – Ödegaard, Berge, Aursnes – Sörloth, Haaland, Nusa.

Absent : Aucun.

Incertains : Ryerson, Heggem (blessés).

La compo probable de la France : Maignan – Koundé, Upamecano, Lacroix, T. Hernandez – Tchouaméni, Koné – Olise, Cherki, Doué – Mbappé.

Absent : Aucun.

Les joueurs à suivre

Erling Haaland (Norvège) : L’avant-centre de Manchester City sera évidemment le principal danger norvégien. Puissant, rapide et redoutable dans la surface, il représente une menace permanente pour n’importe quelle défense. Face aux Bleus, sa capacité à convertir la moindre occasion pourrait peser très lourd dans la course à la première place.

Kylian Mbappé (France) : Déjà décisif depuis le début du tournoi, le capitaine des Bleus sera une nouvelle fois l’homme le plus attendu côté français. Sa vitesse, sa percussion et son efficacité dans les grands rendez-vous peuvent faire basculer cette rencontre à tout moment. Dans un match où la Norvège devra probablement prendre des risques, Mbappé pourrait avoir des espaces à exploiter.

Les tendances des cotes : avantage France

Issue Cote Victoire de la Norvège 5,00 Match nul 4,50 Victoire de la France 1,66

Les bookmakers donnent assez nettement l’avantage à l’équipe de France. Malgré le très bon début de tournoi de la Norvège, les Bleus restent supérieurs sur le papier et peuvent se contenter d’un match nul pour terminer premiers du groupe I. La cote norvégienne élevée confirme toutefois que les Scandinaves restent davantage perçus comme des outsiders dans ce choc.

Nos pronostics pour Norvège – France

Victoire de la France ou match nul : Les Bleus disposent d’un effectif plus complet et n’ont pas besoin de s’exposer à tout prix. Un résultat nul leur suffirait pour conserver la première place du groupe.

Les deux équipes marquent : La Norvège possède de vrais arguments offensifs avec Haaland, Ødegaard ou Sørloth, tandis que la France a déjà inscrit six buts en deux matchs. Ce choc pourrait offrir des occasions des deux côtés.

Score possible

1-2 pour la France : La Norvège a les moyens de poser des problèmes aux Bleus, notamment grâce à son duo Haaland-Ødegaard. Mais l’équipe de France semble mieux armée dans toutes les lignes et pourrait profiter des espaces laissés par une sélection norvégienne obligée de gagner pour terminer première du groupe.