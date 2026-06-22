Pronostic Colombie – RD Congo : un nouvel exploit des Léopards ?

Voici l’analyse complète du match de poule de la Coupe du monde 2026 entre la Colombie et la RD Congo, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

Victorieuse de l’Ouzbékistan (3-1) au terme d’une rencontre plus disputée que ne le laisse penser le score, la Colombie a parfaitement lancé sa Coupe du monde 2026 et pris les commandes du groupe K. Les Cafeteros tenteront désormais de confirmer dans la nuit de mardi à mercredi (4h) face à la RD Congo, auteure d’une belle surprise lors de la première journée en accrochant le Portugal (1-1) pour décrocher le premier point de son histoire en Coupe du monde.

Coupe du monde 2026 – Colombie vs RD Congo

Mercredi 24 juin 2026 · 4h · Estadio Akron

Colombie : confirmer son statut

Présente parmi les outsiders de ce Mondial 2026, la Colombie a répondu présente pour son entrée en lice. Opposés à une équipe d’Ouzbékistan ambitieuse, les hommes de Néstor Lorenzo ont fait parler leur expérience et leur qualité offensive pour s’imposer 3-1 malgré une opposition plus coriace que prévu.

Les Cafeteros ont une nouvelle fois pu s’appuyer sur un collectif particulièrement solide et sur plusieurs individualités capables de faire basculer une rencontre à tout moment. Entre Luis Díaz, Jhon Arias, Richard Ríos ou encore Jhon Durán, la sélection colombienne possède de nombreux arguments offensifs.

Avec trois points déjà au compteur, une deuxième victoire consécutive ouvrirait grand les portes de la phase à élimination directe avant un dernier match qui pourrait décider de la première place du groupe face au Portugal.

RD Congo : poursuivre sur sa lancée

La RD Congo a signé l’une des belles performances de cette première journée en tenant le Portugal en échec (1-1). Loin d’être impressionnés par les Lusitaniens, les Léopards ont affiché beaucoup de caractère pour revenir au score juste avant la pause et décrocher le premier point de leur histoire en Coupe du monde.

Cette sélection congolaise continue de progresser au fil des années et peut s’appuyer sur plusieurs joueurs habitués aux grands rendez-vous européens. Solides défensivement, agressifs dans les duels et dangereux en transition, les hommes de Sébastien Desabre ont prouvé qu’ils n’étaient pas présents aux États-Unis pour faire de la figuration.

Face à la Colombie, ils tenteront de confirmer que leur résultat contre le Portugal n’était pas un simple accident.

Les confrontations entre les deux nations

La Colombie et la RD Congo ne se sont jamais affrontées en compétition officielle.

Cette rencontre constituera donc une première historique entre les deux sélections.

Les compos probables

La compo probable de la Colombie : Vargas – Muñoz, Sanchez, Lucumi, Mojica – Puerta, Lerma – J. Arias, Rodriguez, Diaz – Suarez.

Absent : Aucun.

La compo probable de la RD Congo : Mpasi – Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Kapuadi, Masuaku – Kayembe, Moutoussamy, Mukau – Wissa, Bakambu.

Absent : Aucun.

Les joueurs à suivre

Luis Díaz (Colombie) : Véritable dynamiteur de l’attaque colombienne, l’ailier de Liverpool reste l’un des joueurs les plus dangereux de cette Coupe du monde. Sa vitesse, sa qualité de dribble et sa capacité à faire des différences dans les un contre un pourraient poser de nombreux problèmes à la défense congolaise.

Yoane Wissa (RD Congo) : Auteur du but historique de l’égalisation contre le Portugal, l’attaquant de Brentford arrive en pleine confiance. Mobile, rapide et particulièrement efficace dans les transitions, il représente l’une des principales menaces offensives des Léopards.

Les tendances des cotes : avantage à la Colombie

Issue Cote Victoire de la Colombie 1,60 Match nul 3,90 Victoire de la RD Congo 6,00

Les bookmakers accordent logiquement leur préférence aux Cafeteros. Plus expérimentés à ce niveau et victorieux lors de la première journée, les Colombiens apparaissent comme l’équipe la mieux armée pour s’imposer. La prestation de la RD Congo contre le Portugal incite néanmoins à la prudence.

Nos pronostics pour Colombie – RD Congo

Victoire de la Colombie : Les Cafeteros semblent disposer de davantage d’arguments offensifs et d’une meilleure maîtrise collective. Face à une équipe congolaise qui devrait laisser des espaces en cherchant à exister offensivement, ils ont les armes pour faire la différence.

Luis Díaz buteur ou passeur décisif : Très en vue depuis plusieurs mois avec sa sélection, l’ailier colombien pourrait encore être décisif dans une rencontre où la Colombie devrait se procurer plusieurs occasions.

Score possible

2-1 pour la Colombie : La RD Congo a démontré face au Portugal qu’elle était capable de rivaliser avec des nations plus huppées. Les Léopards devraient une nouvelle fois offrir une belle résistance, mais l’expérience et la qualité offensive colombiennes pourraient finalement faire pencher la balance du côté des Cafeteros, qui se rapprocheraient alors fortement des 16es de finale.