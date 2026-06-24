Pronostic Turquie – États-Unis : les Turcs peuvent-ils encore se qualifier pour les 16es ?

Voici l’analyse complète du match de poule de la Coupe du monde 2026 entre la Turquie et les États-Unis, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

Vainqueurs de leurs deux premiers matchs de poule, les États-Unis sont déjà assurés de disputer les 16es de finale et de terminer à la première place du groupe D. C’est tout le contraire pour la Turquie, battue lors de ses deux premières sorties. Pour encore espérer se qualifier parmi les meilleurs troisièmes, les Turcs devront impérativement l’emporter, et idéalement largement, dans la nuit de jeudi à vendredi (4h) face aux Américains.

Coupe du monde 2026 – Turquie vs États-Unis

Vendredi 26 juin 2026 · 4h · SoFi Stadium

Turquie : gagner et espérer un miracle

Le parcours de la Turquie dans cette Coupe du monde 2026 est pour l’instant très décevant. Attendus comme de sérieux outsiders, les hommes de Vincenzo Montella ont enchaîné deux revers face à l’Australie (0-2) puis au Paraguay (0-1), sans inscrire le moindre but.

Avec un goal-average défavorable et aucun point au compteur, les Turcs n’ont plus le choix. Une victoire est indispensable et un succès large pourrait même être nécessaire pour espérer figurer parmi les meilleurs troisièmes. Cette obligation de résultat devrait pousser la Turquie à adopter une approche résolument offensive, quitte à laisser des espaces derrière.

États-Unis : déjà qualifiés, mais pas rassasiés

Pays hôte de la compétition, les États-Unis répondent présents depuis le début du tournoi. Les hommes de Mauricio Pochettino ont parfaitement lancé leur Mondial en dominant le Paraguay (4-1), avant de confirmer contre l’Australie (2-0).

Avec six points en deux rencontres, les Américains sont déjà assurés de terminer premiers du groupe D. Le sélectionneur pourrait donc procéder à quelques rotations afin de ménager certains cadres avant les 16es de finale. Même remaniée, cette équipe américaine possède toutefois suffisamment de qualité pour poser de sérieux problèmes à une Turquie contrainte de se découvrir.

Les confrontations entre les deux nations

La Turquie et les États-Unis se sont affrontés à plusieurs reprises en match amical au cours de leur histoire.

Sur les confrontations récentes :

Turquie : 2 victoires

États-Unis : 2 victoires

Match nul : 1

Les deux sélections se connaissent relativement bien et leurs confrontations ont souvent été équilibrées.

Les compos probables

La compo probable de la Turquie : Cakir – Celik, Bardakci, Demiral, Kadioglu – Yüksek, Calhanoglu – Yilmaz, Güler, Yildiz – Aktürkoglu.

Absent : Aucun.

La compo probable des États-Unis : Freese – Freeman, Richards, Ream, Robinson – Reyna, Tillman – Weah, McKennie, Berhalter – Pepi.

Absent : Aucun.

Incertain : Pulisic (blessé).

Les joueurs à suivre

Arda Güler (Turquie) : Malgré les difficultés rencontrées par la Turquie depuis le début du tournoi, le milieu offensif du Real Madrid reste l’un des principaux motifs d’espoir de sa sélection. Capable de faire la différence sur un geste technique ou une passe lumineuse, il aura la lourde responsabilité d’animer le jeu turc dans une rencontre où les siens devront impérativement l’emporter.

Timothy Weah (États-Unis) : Même s’il n’a pas débuté les deux premières rencontres de la compétition, l’ancien joueur du LOSC pourrait profiter de ce match sans enjeu pour les États-Unis afin d’obtenir davantage de temps de jeu, voire une place dans le onze de départ. Grâce à sa vitesse et sa capacité à prendre la profondeur, l’ailier de la Juventus pourrait être une arme précieuse face à une Turquie obligée de se découvrir pour aller chercher la victoire. Une belle prestation lui permettrait également de marquer des points dans l’optique des 16es de finale.

Les tendances des cotes : avantage aux États-Unis

Issue Cote Victoire de la Turquie 3,80 Match nul 3,50 Victoire des États-Unis 1,95

Les bookmakers accordent un avantage aux États-Unis malgré leur qualification déjà acquise. Leur dynamique actuelle et leur solidité collective expliquent ce statut de favori, même si la motivation turque pourrait rebattre les cartes.

Nos pronostics pour Turquie – États-Unis

Les deux équipes marquent : La Turquie devra prendre tous les risques pour aller chercher la victoire. Cette approche offensive pourrait lui permettre de se créer davantage d’occasions, mais également offrir des espaces aux Américains.

Plus de 2,5 buts dans le match : Le contexte de la rencontre pousse les Turcs à attaquer. Face à une équipe américaine efficace en transition, le match pourrait rapidement s’ouvrir.

Score possible

1-2 pour les États-Unis : Même avec quelques rotations, les Américains semblent disposer d’un collectif plus solide et plus en confiance. La Turquie devrait se montrer plus entreprenante que lors de ses deux premiers matchs, mais ses fragilités défensives pourraient une nouvelle fois lui coûter cher dans un match où elle sera contrainte de se livrer.