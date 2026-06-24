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FRANCE

ASSE Mercato : un ancien coach de L1 pour Stassin ? 

Par Bastien Aubert - 24 Juin 2026, 15:00
Lucas Stassin (ASSE)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Annoncé avec insistance du côté d’Ipswich Town, Lucas Stassin (ASSE, 21 ans) pourrait y retrouver un ancien entraîneur de Ligue 1. 

L’avenir de Lucas Stassin continue d’alimenter les discussions du mercato estival. Auteur d’une saison contrastée avec les difficultés collectives de l’ASSE, l’attaquant belge conserve une belle cote sur le marché et plusieurs clubs étrangers surveillent sa situation.

Parmi eux, Ipswich Town apparaît comme l’un des candidats les plus sérieux. Le club anglais vient de nommer Gary O’Neil à sa tête et pourrait rapidement accélérer sur plusieurs dossiers offensifs. Le technicien anglais, qui vient de quitter le RC Strasbourg après seulement six mois, a expliqué sans détour les raisons de son départ lors de sa présentation officielle.

Gary O’Neil tourne la page Strasbourg

« La Premier League correspond à mon ambition personnelle. Je n’en avais pas fait le tour, évidemment, avec Bournemouth ou Wolverhampton. Pouvoir coacher en Premier League, c’est le summum d’une carrière. Je ne pouvais pas refuser », a-t-il déclaré. Longtemps resté discret sur ses discussions avec Ipswich, Gary O’Neil a confirmé avoir quitté l’Alsace en bons termes malgré un passage éclair.

« J’ai aimé mon passage à l’étranger, même s’il a été plus court que prévu. Travailler pour BlueCo n’est pas compliqué. Ils sont à fond sur les deux clubs, Chelsea et Strasbourg. Je suis parti en bons termes avec tout le monde. » Le Racing n’a d’ailleurs pas tardé à lui rendre hommage dans un communiqué officiel, mettant fin à une collaboration qui aura finalement duré moins d’une saison. Cette arrivée à Ipswich pourrait désormais avoir des conséquences sur le mercato des Tractor Boys.

Stassin, une cible crédible pour Ipswich

À seulement 21 ans, Lucas Stassin représente un profil particulièrement recherché outre-Manche. Mobile, efficace devant le but et doté d’une importante marge de progression, l’international espoir belge coche de nombreuses cases pour un club ambitieux. Le fait de rejoindre un championnat aussi exposé que la Premier League constituerait forcément une opportunité majeure pour le Stéphanois. De son côté, l’ASSE sait qu’elle détient l’un de ses actifs les plus précieux et n’a aucune intention de le céder à prix réduit.

Le dossier reste ouvert, mais la nomination de Gary O’Neil pourrait bien rebattre les cartes. Ipswich dispose désormais d’un entraîneur habitué aux exigences du très haut niveau anglais et déterminé à bâtir une équipe compétitive rapidement. Dans le Forez, chacun sait que le feuilleton Lucas Stassin ne fait probablement que commencer.

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