Pronostic Jordanie – Algérie : les Fennecs et Gouiri (OM) vont-ils lancer leur Mondial ?

Voici l’analyse complète du match de poule de la Coupe du monde 2026 entre la Jordanie et l’Algérie, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

Décevante et nettement battue par l’Argentine de Lionel Messi (3-0) lors de son entrée en lice au Mondial 2026, l’Algérie n’a déjà plus le droit à l’erreur. Les Fennecs affronteront dans la nuit de lundi à mardi (5h) la Jordanie, elle aussi battue lors de la première journée par l’Autriche (3-1). Un nouveau faux pas éloignerait sérieusement les Algériens d’une qualification pour les 16es de finale et les placerait dans une situation très délicate avant la dernière journée.

Coupe du monde 2026 – Jordanie vs Algérie

Mardi 23 juin 2026 · 5h · Levi’s Stadium

Algérie : réagir immédiatement

Très attendue pour son retour sur la scène mondiale, l’Algérie a raté son entrée dans la compétition. Opposés à l’Argentine, les hommes de Vladimir Petkovic ont rapidement subi la loi de Lionel Messi et de ses coéquipiers, incapables de réellement inquiéter les champions du monde en titre.

Au-delà du score, c’est surtout le manque de créativité offensive qui a interpellé. Les Fennecs devront afficher un tout autre visage contre la Jordanie, un adversaire plus à leur portée sur le papier. Riyad Mahrez, Houssem Aouar, Amine Gouiri ou encore Mohamed Amoura seront particulièrement attendus pour faire la différence.

Une victoire permettrait à l’Algérie de se relancer totalement dans la course à la qualification avant une dernière journée qui s’annonce décisive.

Jordanie : entretenir l’espoir

La Jordanie s’est inclinée 3-1 face à l’Autriche lors de son premier match, mais la sélection jordanienne n’a pas démérité. Longtemps dans le coup, elle a même réussi à poser quelques problèmes aux Autrichiens avant de céder en seconde période.

Cette première participation à la Coupe du monde est déjà historique pour les Jordaniens, qui abordent cette rencontre sans pression particulière. Un résultat positif face à l’Algérie leur permettrait néanmoins de rêver encore à une qualification inattendue pour les 16es de finale.

Pour cela, ils devront se montrer plus solides défensivement et profiter des espaces que pourraient laisser des Algériens obligés de se découvrir.

Les confrontations entre les deux nations

Les confrontations entre la Jordanie et l’Algérie sont extrêmement rares. Les deux sélections ne se sont affrontées qu’à une seule reprise dans leur histoire. C’était en 2004, à l’occasion d’un match amical qui s’était soldé par un score de parité (1-1).

Sur les dernières confrontations :

Algérie : 0 victoire

Jordanie : 0 victoire

Match nul : 1

Les compos probables

La compo probable de la Jordanie : Abulaila – Nasib, Al Arab, Abualnadi – Haddad, Al-Rawabdeh, Al-Rashdan, Taha – Al Fakhouri, Al-Taamari, Ali Olwan.

Absent : Aucun.

La compo probable de l’Algérie : Zidane – Belghali, Mandi, Bensebaini, Aït-Nouri – Maza, Bentaleb, Bouadoui – Mahrez, Gouiri, Chaïbi.

Absent : Aucun.

Les joueurs à suivre

Amine Gouiri (Algérie) : Très attendu lors de cette Coupe du monde, l’attaquant algérien n’a pas réussi à faire la différence contre l’Argentine. Face à une défense jordanienne moins expérimentée, le joueur de l’OM aura l’occasion de démontrer toute l’étendue de son talent et de guider les Fennecs vers un succès indispensable.

Mousa Al-Taamari (Jordanie) : Véritable star de la sélection jordanienne, l’ancien Montpelliérain est capable de faire basculer une rencontre sur un exploit individuel. Sa vitesse et sa qualité de percussion seront les principales armes de la Jordanie dans cette rencontre.

Les tendances des cotes : avantage à l’Algérie

Issue Cote Victoire de la Jordanie 5,80 Match nul 3,90 Victoire de l’Algérie 1,60

Malgré sa défaite inaugurale contre l’Argentine, l’Algérie reste largement favorite aux yeux des bookmakers. L’écart de qualité entre les deux effectifs et l’obligation de résultat des Fennecs expliquent cette confiance accordée à la sélection algérienne.

Nos pronostics pour Jordanie – Algérie

Victoire de l’Algérie : Les Fennecs disposent d’un effectif supérieur dans la plupart des secteurs de jeu et devraient montrer un tout autre visage après leur revers contre l’Argentine.

Amine Gouiri buteur : L’attaquant algérien pourrait profiter de cette rencontre pour débloquer son compteur dans la compétition et porter son équipe offensivement.

Score possible

2-0 pour l’Algérie : Dos au mur après la première journée, les hommes de Vladimir Petkovic devraient répondre présent dans ce rendez-vous capital. Face à une Jordanie courageuse mais limitée, les Fennecs semblent avoir les armes pour décrocher leur premier succès dans ce Mondial 2026 et relancer totalement leurs chances de qualification.