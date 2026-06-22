Pronostic Panama – Croatie : malheur au perdant !

Voici l’analyse complète du match de poule de la Coupe du monde 2026 entre le Panama et la Croatie, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

Tous deux battus lors de leur entrée en lice, respectivement par le Ghana (1-0) et l’Angleterre (4-2), le Panama et la Croatie se retrouvent dans la nuit de mardi à mercredi (1h) pour un duel déjà crucial dans la course à la qualification. Un nouveau faux pas compliquerait sérieusement leurs chances de rejoindre les 16es de finale.

Coupe du monde 2026 – Panama vs Croatie

Mercredi 24 juin 2026 · 1h · BMO Field

Panama : enfin récompensé de ses efforts ?

Malgré la défaite concédée face au Ghana (1-0), le Panama n’a pas forcément à rougir de sa prestation. Les Canaleros ont longtemps dominé les débats et se sont procuré plusieurs situations intéressantes, mais leur manque d’efficacité offensive leur a coûté cher. Ce revers laisse forcément des regrets tant les Panaméens semblaient en mesure de décrocher au moins un point.

Habituée à compenser son déficit de talent individuel par une organisation collective rigoureuse, la sélection panaméenne devra cette fois faire preuve de davantage de réalisme. Avec zéro point au compteur, une nouvelle défaite pourrait quasiment anéantir ses espoirs de qualification avant même la dernière journée contre l’Angleterre.

Le Panama sait donc qu’il joue déjà une partie de son avenir dans cette Coupe du monde.

Croatie : réagir après le choc anglais

Opposée à l’Angleterre lors de la première journée, la Croatie a participé à l’un des matches les plus spectaculaires du début du tournoi. Battus 4-2 par les Three Lions, les Vatreni ont montré de belles séquences offensives mais ont également affiché certaines limites défensives face à la puissance anglaise.

Même si cette défaite est logique au regard de la qualité de l’adversaire, les Croates ont laissé entrevoir suffisamment de qualités pour envisager la suite avec ambition. Emmenée par une génération mêlant expérience et jeunesse, la sélection au damier conserve un avantage technique certain sur le Panama.

Les hommes de Zlatko Dalić savent qu’une victoire les replacerait idéalement dans la course aux huitièmes de finale avant une dernière journée qui s’annonce décisive contre le Ghana.

Les confrontations entre les deux nations

Le Panama et la Croatie ne se sont jamais affrontés en compétition officielle.

Cette rencontre constituera donc une première dans l’histoire entre les deux sélections.

Les compos probables

La compo probable du Panama : Mosquera – Ramos, Cordoba, Andrade – Murillo, Harvey, Barcenas, Blackman – Martinez, Waterman, Rodriguez.

Absent : Aucun.

La compo probable de la Croatie : Livakovic – Sutalo, Vuksovic, Gvardiol – Stanisic, Modric, Mario Pasalic, Perisic – Sucic, Musa, Baturina.

Absent : Aucun.

Les joueurs à suivre

Amir Murillo (Panama) : Capitaine et véritable leader de la sélection panaméenne, Amir Murillo aura un rôle majeur à jouer dans cette rencontre déjà décisive. Solide défensivement et capable d’apporter le danger dans son couloir grâce à ses montées, l’ancien latéral de l’Olympique de Marseille est l’un des joueurs les plus expérimentés de son équipe. Son duel avec les offensifs croates pourrait peser lourd dans l’issue de la rencontre.

Martin Baturina (Croatie) : Considéré comme l’un des grands espoirs du football croate, Martin Baturina est appelé à prendre de plus en plus de responsabilités au sein des Vatreni. Doté d’une excellente qualité technique et d’une belle vision du jeu, le milieu offensif pourrait être l’un des principaux créateurs de sa sélection face à un bloc panaméen qui devrait évoluer assez bas. Sa capacité à trouver les espaces et à délivrer la dernière passe sera particulièrement précieuse pour la Croatie.

Les tendances des cotes : avantage à la Croatie

Issue Cote Victoire du Panama 7,00 Match nul 4,00 Victoire de la Croatie 1,52

Malgré son revers face à l’Angleterre lors de la première journée, la Croatie conserve la confiance des bookmakers avant cette rencontre. Les Vatreni disposent d’un effectif plus expérimenté et d’une qualité technique supérieure à celle du Panama, qui a pourtant laissé entrevoir de belles choses contre le Ghana malgré sa défaite. Les Canaleros devront réaliser un véritable exploit pour décrocher leur premier succès dans cette Coupe du monde 2026, tandis que les Croates apparaissent comme les mieux armés pour relancer leur campagne et se replacer dans la course aux 16es de finale.

Nos pronostics pour Panama – Croatie

Victoire de la Croatie : Plus expérimentés et supérieurs techniquement dans la plupart des secteurs de jeu, les Croates semblent avoir les armes pour rebondir après leur revers contre l’Angleterre.

Luka Modrić passeur décisif : Dans un match où la Croatie devrait avoir davantage le ballon, le capitaine croate pourrait être à l’origine d’au moins un but grâce à sa qualité de distribution.

Score possible

2-1 pour la Croatie : Le Panama a montré de belles choses contre le Ghana et devrait offrir une opposition plus coriace qu’on pourrait l’imaginer. Néanmoins, l’expérience et la maîtrise technique croates pourraient finir par faire la différence dans une rencontre où les deux équipes joueront déjà gros pour leur avenir dans la compétition.