RC Lens Mercato : Leca a trouvé le nouveau Medina… mais peut déjà l’oublier !

Alors que le RC Lens doit reconstruire une partie de sa défense cet été, le nom d’un défenseur espagnol agite les réseaux sociaux.

L’été s’annonce particulièrement animé du côté de La Gaillette. Avec le départ attendu de Malang Sarr à l’issue de son contrat, les interrogations autour de l’avenir de Jonathan Gradit, les sollicitations dont fait l’objet Ismaëlo Ganiou et les incertitudes physiques concernant Samson Baidoo, le secteur défensif lensois pourrait connaître de profonds changements.

Dans ce contexte, la cellule de recrutement est activement scrutée par les supporters. Chaque indice est désormais analysé, y compris dans les contenus produits par le club et ses partenaires.

Une séquence de « Charbonneurs » qui alimente les spéculations

Depuis la diffusion du documentaire « Charbonneurs » sur Ligue 1+, plusieurs supporters du RC Lens se sont lancés dans un véritable travail d’enquête. Une scène consacrée au recrutement lensois montre en effet plusieurs dossiers et logos volontairement floutés.

Malgré ces précautions, certains internautes pensent avoir identifié plusieurs pistes potentielles. Parmi les noms les plus souvent cités figure celui de Mika Mármol, défenseur espagnol évoluant à l’UD Las Palmas en D2 espagnole.

Aucune confirmation n’existe à ce jour, mais cette hypothèse a rapidement trouvé un écho auprès des supporters, tant le profil du joueur semble correspondre aux besoins actuels du Racing avec un profil à la Facundo Medina évoqué dans le documentaire par Jean-Louis Leca.

Un profil séduisant… que Lens peut déjà oublier

Âgé de 24 ans, Mika Mármol présente des caractéristiques particulièrement recherchées sur le marché. Formé à l’académie du FC Barcelone, le natif de Terrassa est un défenseur gaucher capable d’évoluer aussi bien dans l’axe que sur le côté gauche. Une polyvalence qui pourrait séduire un RC Lens susceptible de rechercher des renforts sur plusieurs postes défensifs.

Après un passage par le Barça Atlètic, une apparition avec l’équipe première catalane puis une expérience au FC Andorre, il s’est progressivement imposé à Las Palmas. Son profil de relanceur, sa qualité technique et sa capacité à évoluer dans des systèmes exigeants font de lui un défenseur moderne particulièrement apprécié en Espagne.

Si le profil est séduisant, la réalité du dossier semble désormais enterrée. En effet, comme révélé par Fabrizio Romano il y a quelques jours, Marmol va rejoindre Feyenoord pour un contrat jusqu’en juin 2030, libre de tout contrat. Dommage, car l’opportunité était belle…