RC Lens Mercato : trois cibles ont fuité, l’ASSE a déjà flashé sur l’une d’elles

Le documentaire “Charbonneurs”, diffusé sur la saison 2025-2026 du RC Lens, a livré plusieurs images floutées lors de réunions de recrutement. Parmi elles, trois noms ressortent avec insistance, dont un déjà ciblé par l’ASSE.

Le documentaire Charbonneurs, consacré aux coulisses du RC Lens version 2025-2026, n’a pas seulement montré les coulisses du vestiaire et certaines décisions sportives. Certaines séquences lors des réunions de recrutement, volontairement floutées, ont également attisé la curiosité des supporters. Plusieurs observateurs pensent y avoir identifié des pistes de recrutement ciblées pour le prochain mercato estival.

Il faut rappeler que le RC Lens prépare un été très agité. Entre les départs libres de Adrien Thomasson à Rennes, Malang Sarr, et celui probable de Mamadou Sangaré, le club artésien explore déjà des solutions de remplacement ou de renfort.

C’est dans ce contexte que trois noms ressortiraient des images du documentaire : Rick Van Drongelen, Martin Adeline et Thomas Jorgensen.

Rick Van Drongelen, le gaucher

Le premier nom évoqué, le Néerlandais Rick Van Drongelen (27 ans, Samsunspor, 6 M€), est surtout connu pour sa capacité à évoluer en défense centrale, dans un rôle de gaucher. Une option naturelle pour remplacer Malang Sarr.

Martin Adeline, un pari technique au milieu

Autre piste repérée et qui a fuité ces dernières semaines : Martin Adeline (22 ans, Troyes, 10 M€). Milieu offensif formé en France, il correspond davantage à un profil de création et de projection entre les lignes. Dans un secteur où Lens cherche à renouveler ses options créatives, son nom apparaît comme une piste cohérente avec la politique du club : jeunes joueurs à potentiel, capables de progresser dans un cadre structuré.

Thomas Jorgensen, une inconnue à fort potentiel

Enfin, Thomas Jorgensen (20 ans, Viborg FF, 5 M€) représenterait le profil le plus mystérieux des trois. Peu médiatisé, il incarnerait une piste de scouting plus “discrète”, typique du travail en amont du RC Lens. Pour rappel, le Danois est également pisté par le TFC, un club également très friand de data. L’ASSE avait aussi été associée à ce profil au mercato hivernal.

Rien n’a toutefois été confirmé, et ces éléments restent à ce stade des interprétations de séquences floutées. Mais ils alimentent déjà les discussions autour d’un été qui s’annonce une nouvelle fois animé à Bollaert.