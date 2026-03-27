Si l’ASSE et le RC Lens semblent intéressés par le profil de Martin Adeline (Troyes, 22 ans), un autre club de Ligue 1 aux dents longues a pris les devants dans ce dossier alléchant.

Le mercato s’accélère autour de Martin Adeline. Selon nos informations, le RC Strasbourg a décidé de passer à l’offensive dans ce dossier en prenant de vitesse la concurrence. Le club alsacien, soutenu par BlueCo, a déjà entamé des discussions avec le City Group, propriétaire de l’ESTAC. Une première base de négociation a même été posée : 8 millions d’euros, auxquels pourraient s’ajouter 1,5 million de bonus. Un signal fort envoyé au marché et aux autres prétendants.

Le RC Lens et l’ASSE sous pression

Jusqu’ici, l’ASSE et le RC Lens semblaient bien placés sur ce dossier, comme révélé par Jeunes Footeux. Mais la percée alsacienne change la donne. Les deux clubs vont désormais devoir réagir rapidement s’ils ne veulent pas voir filer l’un des milieux offensifs les plus en vue de Ligue 2. Strasbourg, lui, avance vite… et concrètement.

Une saison qui attire les convoitises

À 22 ans, Martin Adeline réalise une saison pleine avec Troyes. En 27 matchs de Ligue 2, il affiche déjà 7 buts et 9 passes décisives, confirmant son statut de joueur clé dans l’animation offensive de son équipe. Sa capacité à évoluer entre les lignes, sa vision du jeu et sa régularité en font un profil particulièrement recherché sur le marché français. Formé au PSG, il confirme enfin tout son potentiel et attire logiquement les regards.

Un dossier encore ouvert

Sous contrat jusqu’en 2027, Adeline est aujourd’hui estimé à 5 millions d’euros, mais sa valeur réelle sur le marché pourrait grimper avec la concurrence. Pour l’instant, aucune décision définitive n’a été prise par le joueur ou son entourage. Mais une chose est sûre : avec BlueCo déjà à la table des négociations, le tempo est désormais imposé. Le RC Lens et l’ASSE sont prévenus, le dossier pourrait rapidement basculer.

Bastien Aubert

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2