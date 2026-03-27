La trêve internationale permet de faire un petit tour d’horizon du mercato à venir de l’ASSE. Avec plusieurs bonnes nouvelles à la clé.

La trêve internationale offre une pause… mais aussi un moment idéal pour anticiper l’avenir. Et du côté de l’ASSE, plusieurs dossiers sont déjà bien avancés. Selon Peuple Vert, pas moins de cinq joueurs seraient sur le départ au mercato. Une tendance forte qui confirme que le club prépare un nouveau cycle.

Des cadres en fin de route

Premier concerné : Dennis Appiah. À 34 ans, le latéral ne se fait plus d’illusions et prépare déjà sa reconversion, avec une formation pour devenir consultant TV. Son aventure dans le Forez touche clairement à sa fin. Même logique pour Florian Tardieu. Freiné physiquement ces dernières semaines, le milieu espérait une sortie plus positive.

Mais à bientôt 34 ans, un départ semble inévitable. Dans les cages, le flou entoure Brice Maubleu. Performant, le gardien souhaite prolonger, mais la tendance actuelle ne va pas dans ce sens. Sauf retournement de situation, son avenir pourrait s’écrire loin de Geoffroy-Guichard.

Des paris ratés et un dossier flou

D’autres situations sont plus tranchées. Aboubaka Soumahoro, qui n’a pas disputé la moindre minute cette saison, devrait retourner à Hambourg à l’issue de son prêt, malgré une option d’achat. Enfin, deux recrues estivales déçoivent fortement. João Ferreira et Ebenezer Annan n’ont pas réussi à s’imposer. Le Ghanéen peine même à exister en réserve, tandis que le Portugais semble avoir été définitivement écarté des plans d’Eirik Horneland. Un grand ménage se profile donc en interne.

Une éclaircie venue des coulisses

Mais tout n’est pas négatif à l’ASSE, loin de là. En parallèle de ces départs, une étude du CIES apporte des signaux très encourageants. Premier point fort : la stabilité. Avec 43 joueurs utilisés sur les trois dernières saisons, l’ASSE affiche une gestion bien plus maîtrisée que certains clubs comme l’US Dunkerque ou le Pau FC. Autre indicateur clé : la durée moyenne des contrats, estimée à 2,19 ans. Un chiffre qui place les Verts parmi les clubs les plus structurés du championnat, juste derrière le Stade de Reims.

Un club en pleine mutation

Ces données confirment une tendance : l’ASSE n’est plus dans l’instabilité chronique qui a marqué son passé récent. Le club avance, structure son projet et commence à poser des bases solides. Reste désormais à franchir un cap essentiel : installer cette dynamique dans la durée. Avec un mercato qui s’annonce animé, Saint-Étienne joue gros dans les prochains mois. Mais pour la première fois depuis longtemps, les signaux sont au vert.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2