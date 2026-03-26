Philippe Montanier prépare déjà l’avenir à l’ASSE. Ce mercredi matin, sept jeunes ont été intégrés à l’entraînement avec les pros, une initiative qui pourrait changer la donne pour le sprint final de la saison.

L’avenir se prépare déjà à l’ASSE. Hier matin, EVECT affirme que le centre sportif Robert-Herbin de L’Étrat a vu défiler un effectif mêlant cadres et jeunes pousses. Alors que plusieurs internationaux et blessés — Gautier Larsonneur, Marten-Chris Paalberg, Lassana Traoré et Mahmoud Jaber — étaient absents, Philippe Montanier a profité de cette séance pour observer de près ses jeunes talents.

7 jeunes lancés avec les pros

Parmi eux, Karim Cissé, Nathan Kasia, Ewan Hornech, Jibril Othman, Adam Baalal, Modibo Sissoko et Jules Mouton ont été mis à l’épreuve avec les professionnels. L’entraîneur de l’ASSE semble déterminé à donner un rôle concret à ces joueurs dans la dynamique du groupe pour la fin de saison. Le programme du jour a mêlé travail devant le but, conservation de balle, et s’est conclu par une opposition de deux fois 15 minutes entre les joueurs du groupe pro et ceux évoluant principalement en réserve, renforcés par le retour de Maxime Bernauer.

Le Cardinal ménagé à l’ASSE

Julien Le Cardinal, quant à lui, a été ménagé et n’a pas participé pleinement à la séance. Avec cette stratégie, l’ASSE montre deux objectifs : préparer l’avenir en donnant de l’expérience aux jeunes, tout en rafraîchissant l’effectif pour maintenir la dynamique actuelle en Ligue 2. Les supporters présents ont pu constater la motivation et la qualité de ces jeunes, et certains d’entre eux pourraient bien jouer un rôle clé dans les prochains matchs cruciaux. Pour Montanier, cette intégration est aussi un signal fort : l’ASSE ne se repose pas sur ses acquis et prépare déjà la relève, ce qui pourrait faire la différence dans le sprint final pour le maintien ou la montée.

Les joueurs présents : Kasia, Othman, Cissé, Hornech, Lutin Zidée, Mouton, Maubleu, Bernauer, Moueffek, Miladinovic, Appiah, Duffus, Boakye, Lamba, Soumahoro, Annan, Gadegbeku, Pedro, Delacroix, Houngbo Civier, Massé, Ntambu, Baalal, Modibo Sissoko.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2