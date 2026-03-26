Excellente nouvelle pour l’ASSE : Maxime Bernauer (27 ans) est de retour à l’entraînement collectif et pourrait rapidement renforcer un groupe lancé à pleine vitesse.

C’est le genre de nouvelle qui tombe au meilleur moment. Et qui peut tout changer dans une fin de saison sous haute tension. L’ASSE, en pleine dynamique après son large succès contre Annecy (4-0), voit revenir un élément important de son effectif : Maxime Bernauer. Éloigné des terrains depuis plusieurs semaines, le défenseur a repris l’entraînement collectif, avec le sourire et de l’ambition. Un retour qui tombe à pic pour Philippe Montanier, dans un sprint final où chaque détail compte.

Un retour attendu et assumé

Dans l’inside proposé par l’ASSE, Maxime Bernauer s’est exprimé avec sincérité sur cette période délicate : « Enfin de retour, ça fait du bien de retrouver les copains et de reprendre du plaisir avec le ballon. Je me sens bien. C’était long et dur, mais il fallait prendre le temps pour revenir sans douleur. Les genoux, c’est toujours chi***. » Un discours lucide, marqué par la prudence mais aussi par une vraie envie de revenir rapidement à son meilleur niveau.

Une concurrence qui tire vers le haut

Dans un groupe qui tourne bien, le défenseur sait qu’il devra gagner sa place. Mais loin de l’inquiéter, cette concurrence est perçue comme une force. « La concurrence ? Oui, c’est ce qui tire un groupe vers le haut. C’est plus facile pour moi de revenir dans un groupe qui vit bien et qui gagne des matchs que l’inverse », poursuit Bernauer. Un état d’esprit collectif qui colle parfaitement à la dynamique actuelle des Verts.

Objectif montée en ligne de mire

Pas de détour dans le discours de Bernauer : l’objectif est clair. « L’objectif principal, c’est de remonter. Il y a une bonne dynamique, on va essayer de garder ça et de poser des problèmes au coach, car c’est notre rôle en tant que joueurs », analyse-t-il. Même s’il reste prudent sur son retour à la compétition, le défenseur de l’ASSE sait que le plus dur reste à venir : « J’ai encore le temps. Il faut que je retrouve du rythme, car ça fait deux mois et demi que je n’ai pas joué. Il y aura un passage par la case réserve après la trêve. Déjà, reprendre le rythme sans douleur. »

Un renfort précieux pour le sprint final

Avec ce retour, l’ASSE récupère une solution supplémentaire en défense à l’approche des matchs décisifs. Dans une équipe en pleine confiance, l’intégration progressive de Maxime Bernauer pourrait offrir à Montanier une arme de plus pour aller chercher la montée. Et dans un sprint aussi serré, ce genre de détail peut clairement faire la différence.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2