ASSE : Quand Montanier tord le cou à une obsession d’Horneland…

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Avant la très belle victoire contre Annecy (4-0), le match nul de l’AS Saint-Étienne sur la pelouse de Grenoble (0-0) avait marqué un petit coup d’arrêt dans la série impressionnante des Verts. Et Philippe Montanier n’avait pas caché son insatisfaction concernant l’animation offensive de son équipe. Il en avait profité pour envoyer un message clair sur sa vision du jeu, très différente de celle d’Eirik Horneland…

Montanier tranche : « la possession ne suffit pas »

Face aux médias, jeudi dernier en conférence de presse, l’entraîneur des Verts s’était montré lucide sur la performance de ses joueurs dans les Alpes.

« Je ne suis pas satisfait de ce qu’on a proposé sur le plan offensif », a-t-il lâché, pointant une incapacité à peser réellement sur la défense grenobloise malgré une maîtrise relative du ballon.

Mais c’est surtout sa réflexion sur la possession qui a fait réagir. Alors que les statistiques donnaient l’ASSE dominatrice dans ce domaine, Montanier a relativisé cette donnée.

« À Grenoble, nous avons eu le ballon. Mais c’est une stat paradoxale. Ce n’est pas révélateur d’une domination. C’est la possession dans le dernier tiers du terrain qui m’intéresse. Avoir le ballon OK, mais il faut que ça fasse du miel ! »

Une sortie qui marque un changement philosophique majeur dans le projet de jeu stéphanois.

La stratégie Horneland remise en question

Sous Eirik Horneland, l’ASSE avait développé un style basé sur un pressing intense et une volonté constante de récupérer rapidement le ballon pour enchaîner les phases de possession.

L’idée était simple : étouffer l’adversaire et contrôler le rythme des matchs. Sur le papier séduisant, ce plan de jeu s’est pourtant souvent heurté à la réalité du championnat.

Ces derniers mois, le jeu stéphanois était régulièrement jugé trop stérile et ronronnant, avec une domination territoriale peu productive. Beaucoup de centres sans danger, peu de frappes cadrées et une difficulté chronique à déséquilibrer les blocs adverses.

Montanier semble aujourd’hui vouloir rompre avec cette logique. Pour lui, le contrôle du ballon n’a de valeur que s’il débouche sur des situations dangereuses. Une approche plus pragmatique qui privilégie l’efficacité plutôt que l’esthétique.

Une ASSE plus verticale… mais encore en rodage

Depuis son arrivée, Philippe Montanier a déjà modifié plusieurs aspects du jeu des Verts. L’équipe défend plus en bloc, presse de manière plus ciblée et cherche davantage la projection rapide vers l’avant.

Cette évolution s’est traduite par une série de victoires convaincantes et une solidité défensive retrouvée, comme l’a confirmé le probant succès des Verts samedi contre Annecy (4-0).

💚 Joie mesurée, hommage rendu… et Zuka qui continue sur sa lancée !



Désormais 12 buts et 4 passes décisives pour le Géorgien des Verts ! 💪 pic.twitter.com/Mg6qGNmWPs — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) March 23, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2