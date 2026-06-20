RC Lens Mercato : le nouveau Facundo Medina (OM) en approche ?

Dans le documentaire Charbonneurs, une réunion au RC Lens dévoile la réflexion du club autour du remplacement de Malang Sarr avec un profil très précis, directement comparé à Facundo Medina.

Dans Charbonneurs, le documentaire de Ligue 1+ consacré à la saison exceptionnelle du RC Lens, les caméras s’invitent au cœur d’une réunion de travail où la direction sportive anticipe déjà les possibles mouvements du mercato. Parmi les sujets évoqués : la situation de Malang Sarr, dont l’avenir devrait s’écrire loin de Lens. Sans attendre une officialisation, le club prépare plusieurs scénarios et présente à Pierre Sage, désormais à Crystal Palace, des profils capables de s’intégrer immédiatement dans le système lensois.

Un profil qui donne envie d’en savoir plus

Moment fort de la séquence : l’analyse des recruteurs et de la direction converge vers un type de défenseur très spécifique, décrit comme exclusif axe gauche, très bon relanceur, à l’aise sous pression, et avec de grosses qualités athlétiques. C’est là que Jean-Louis Leca compare ce profil à un Facundo Medina, actuel joueur de l’OM et très apprécié lors de son passage au RCL entre 2020 et 2025, notamment pour son tempérament un peu fou

Ce que révèle Charbonneurs, c’est aussi l’anticipation permanente du club. Même sans mouvement officiel acté, les discussions sont déjà avancées, les profils identifiés et les scénarios préparés. Dans cette logique, l’idée d’un “nouveau Medina” aurait de quoi séduire les supporters, autant pour le tempérament que pour les qualités présentées. Reste à voir s’il sera vraiment l’heureux élu…