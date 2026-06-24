Stade Rennais : un joueur du SRFC a complètement vrillé

Un jeune joueur professionnel du Stade Rennais a été condamné par le tribunal correctionnel de Rennes après avoir participé à plusieurs vols de téléphones commis sous la menace d’un couteau.

L’affaire fait grand bruit en Bretagne. Un jeune joueur professionnel du Stade Rennais a été condamné lundi par le tribunal correctionnel de Rennes pour son implication dans une série de vols de téléphones portables commis dans les rues de la capitale bretonne. Selon les informations révélées par Rennes Infos Autrement et confirmées par plusieurs médias, le footballeur a agi aux côtés de deux autres jeunes hommes, dont un étudiant basketteur et un mineur.

Les faits se sont déroulés entre 2 heures et 4 heures du matin, dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 juin. Plusieurs victimes ont indiqué avoir été abordées puis contraintes de remettre leur téléphone portable sous la menace d’un couteau. Certaines ont également fait état de violences physiques.

Des victimes ciblées en pleine nuit à Rennes

D’après les éléments présentés devant le tribunal, les trois jeunes hommes auraient multiplié les agressions en se déplaçant en voiture dans le centre-ville rennais. Les enquêteurs ont recensé plusieurs vols selon un mode opératoire similaire : les victimes étaient approchées puis sommées de remettre leur téléphone, sous peine de représailles.

Lors de l’audience, la vice-procureure a souligné le caractère organisé de l’opération, évoquant des auteurs « cagoulés » qui savaient où dissimuler et revendre les téléphones dérobés.

« On aurait dû tout arrêter après le premier vol »

Face aux magistrats, le jeune footballeur professionnel a tenté d’expliquer son implication dans cette affaire. Selon ses déclarations rapportées à l’audience, il aurait suivi ses amis sans réellement connaître leurs intentions initiales.

Le joueur a affirmé avoir éprouvé des remords dès le premier vol, reconnaissant que le groupe aurait dû mettre fin à ses agissements immédiatement. Des explications qui n’ont toutefois pas convaincu le ministère public, au regard de l’organisation des faits et de leur répétition au cours de la même nuit.

Dix-huit mois de prison avec sursis probatoire

Le tribunal correctionnel de Rennes a finalement condamné le joueur du Stade Rennais à 18 mois d’emprisonnement avec un sursis probatoire de deux ans. Son ami étudiant a écopé de la même peine, dont une partie ferme aménageable. Le mineur impliqué dans l’affaire sera jugé ultérieurement dans le cadre d’une procédure distincte.

Outre leur condamnation pénale, les deux majeurs devront indemniser les victimes, justifier d’un projet professionnel ou d’études et effectuer 70 heures de travaux d’intérêt général. Après l’affaire Mathis Lambourde, c’est un nouveau joueur du Stade Rennais impliqué dans un fait divers.