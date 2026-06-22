Pronostic Portugal – Ouzbékistan : les Portugais et Cristiano Ronaldo attendus au tournant !

Voici l’analyse complète du match de poule de la Coupe du monde 2026 entre le Portugal et l’Ouzbékistan, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

Auteur d’un triste match nul face à la RD Congo (1-1) pour son premier match, le Portugal est déjà attendu au tournant dans cette Coupe du monde 2026. La Seleção affrontera ce mardi (19h) l’Ouzbékistan, battu lors de la première journée par la Colombie (3-1), avec l’objectif de se rassurer dans le jeu et surtout de décrocher son premier succès dans la compétition.

Coupe du monde 2026 – Portugal vs Ouzbékistan

Mardi 23 juin 2026 · 19h · NRG Stadium

Portugal : montrer un autre visage

Très attendu dans cette Coupe du monde 2026, le Portugal a déçu lors de son premier rendez-vous. Pourtant bien lancé grâce à une ouverture du score rapide de João Neves, le champion d’Europe 2016 a progressivement perdu le contrôle de son match face à la RD Congo avant de concéder l’égalisation dans le temps additionnel de la première période.

Au-delà du résultat, c’est surtout le contenu qui a inquiété. Malgré la présence de nombreux joueurs évoluant parmi les plus grands clubs européens, la Seleção a manqué d’inspiration offensive et de maîtrise collective. Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Rafael Leão ou encore Bernardo Silva sont désormais attendus au tournant.

Face à un adversaire théoriquement inférieur sur le papier, les Portugais devront rapidement réagir sous peine de se mettre en difficulté dans ce groupe K particulièrement relevé.

Ouzbékistan : encore croire à l’exploit

Pour sa première participation à une Coupe du monde, l’Ouzbékistan n’a pas démérité contre la Colombie malgré une défaite 3-1. Les hommes de Fabio Cannavaro ont affiché de belles intentions offensives et sont même parvenus à revenir au score avant de céder face à l’expérience sud-américaine.

Cette sélection ouzbèke continue sa progression sur la scène internationale depuis plusieurs années. Solide défensivement, disciplinée tactiquement et portée par quelques individualités de qualité, elle rêve de décrocher le premier point de son histoire dans un Mondial.

Même si le Portugal part largement favori, les Ouzbeks pourraient profiter des doutes aperçus chez leur adversaire pour tenter de créer la surprise.

Les confrontations entre les deux nations

Le Portugal et l’Ouzbékistan ne se sont jamais affrontés dans une compétition officielle.

Cette rencontre constituera donc une première historique entre les deux sélections.

Les compos probables

La compo probable du Portugal : Diogo Costa – Cancelo, Ruben Dias, Veiga, Nuno Mendes – Joao Neves, Vitinha – Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto – Cristiano Ronaldo.

Absent : Aucun.

Incertain : Ruben Dias.

La compo probable de l’Ouzbékistan : Yusupov – Khusanov, Abdullaev, Urozov – Karimov, Shukurov, Mozgovoy, Nasrullaev – Fayzullaev, Shomurodov, Uronov.

Absents : Masharipov, Ashurmatov (blessés).

Incertains : Alijonov, Ganiev (blessés).

Les joueurs à suivre

Bruno Fernandes (Portugal) : Peu influent face à la RD Congo, le capitaine de Manchester United aura la responsabilité d’animer le jeu portugais. Sa qualité de passe, sa vision du jeu et sa capacité à se projeter dans la surface adverse pourraient être déterminantes pour débloquer cette rencontre.

Abbosbek Fayzullaev (Ouzbékistan) : Auteur du premier but de l’histoire de son pays en Coupe du monde contre la Colombie, le milieu offensif ouzbek arrive en pleine confiance. Rapide et créatif, il représente l’une des principales menaces offensives de sa sélection.

Les tendances des cotes : net avantage au Portugal

Issue Cote Victoire du Portugal 1,25 Match nul 5,80 Victoire de l’Ouzbékistan 12,00

Les bookmakers imaginent difficilement un nouveau faux pas portugais. L’écart de qualité individuelle entre les deux effectifs et l’obligation de résultat des Lusitaniens expliquent ces cotes largement en faveur de la Seleção.

Nos pronostics pour Portugal – Ouzbékistan

Le Portugal gagne avec plus de 2,5 buts dans le match : Dos au mur après son nul contre la RD Congo, le Portugal devrait afficher davantage d’intensité offensive. Les Ouzbeks ont montré qu’ils étaient capables de marquer mais aussi de concéder des occasions.

Bruno Fernandes décisif : Le meneur de jeu portugais pourrait être au cœur de la réaction de son équipe, que ce soit par un but ou une passe décisive.

Score possible

3-0 pour le Portugal : La Seleção possède suffisamment de talent pour faire respecter la hiérarchie. Plus agressifs et plus appliqués que lors de leur premier match, les hommes de Roberto Martinez pourraient décrocher un succès convaincant qui leur permettrait de relancer pleinement leur Coupe du monde avant la dernière journée.