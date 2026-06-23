Pronostic Écosse – Brésil : la qualification et la première place en jeu pour la Seleção

Voici l’analyse complète du match de poule de la Coupe du monde 2026 entre l’Écosse et le Brésil, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

Après avoir été accroché par le Maroc (1-1) lors de son entrée en lice à la Coupe du monde 2026, le Brésil a parfaitement réagi en dominant Haïti (3-0). Leader du groupe C à égalité de points avec les Marocains, la Seleção tentera de valider son billet pour les 16es de finale dans la nuit de mercredi à jeudi (0h), à l’occasion de son troisième et dernier match de poule face à l’Écosse.

Coupe du monde 2026 – Écosse vs Brésil

Jeudi 25 juin 2026 · 0h · Hark Rock Stadium

Écosse : un dernier effort pour rejoindre les 16es

Victorieuse d’Haïti (1-0) lors de son entrée en lice, l’Écosse a ensuite subi la loi du Maroc (0-1) lors de la deuxième journée. Avec trois points au compteur, les hommes de Steve Clarke abordent cette ultime rencontre de groupe avec l’ambition de décrocher leur qualification pour les 16es de finale.

Les Écossais ont montré jusqu’ici une vraie rigueur défensive, n’encaissant qu’un seul but en deux rencontres. Emmenée par plusieurs cadres expérimentés évoluant dans les meilleurs championnats européens, la sélection britannique sait qu’un exploit face au Brésil pourrait lui permettre de terminer parmi les deux premiers du groupe C et d’aborder la phase finale avec beaucoup d’ambition.

Brésil : terminer le travail

Après un premier match frustrant face au Maroc (1-1), le Brésil a rapidement remis les pendules à l’heure en s’imposant avec autorité contre Haïti (3-0). Cette victoire permet à la Seleção de partager la tête du groupe avec les Lions de l’Atlas avant cette troisième journée.

Sous la houlette de Carlo Ancelotti, les Brésiliens semblent monter en puissance. Plus solides défensivement et toujours aussi talentueux dans les trente derniers mètres, ils disposent d’un effectif capable de faire basculer n’importe quelle rencontre. Une victoire leur assurerait quasiment la première place du groupe et confirmerait leur statut parmi les grands favoris du tournoi.

Les confrontations entre les deux nations

L’Écosse et le Brésil se sont affrontés à plusieurs reprises au cours de leur histoire, notamment en Coupe du monde.

Sur les confrontations officielles recensées :

Écosse : 0 victoire

Brésil : 4 victoires

Match nul : 1

La dernière confrontation remonte à un match amical remporté par le Brésil (2-0) en 2011. Historiquement, la Seleção a toujours eu l’avantage face aux Écossais.

Les compos probables

La compo probable de l’Écosse : Gunn – Hickey, Hendry, Hanley, Robertson – Gannon-Doak, Ferguson, McTominay, McGinn – Adams, Shankland.

Absent : Gilmour (blessé, sorti du groupe).

Incertain : Scott McKenna (blessé).

La compo probable du Brésil : Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos – Guimaraes, Casemiro, Paqueta – Rayan, Cunha, Vinicius Jr.

Absent : Aucun.

Incertain : Neymar (reprise), Raphinha (blessé).

Les joueurs à suivre

Scott McTominay (Écosse) : Le milieu de terrain écossais reste l’homme fort de sa sélection. Capable de récupérer de nombreux ballons tout en se montrant dangereux dans la surface adverse, le joueur de Naples sera l’une des principales armes écossaises pour tenter de rivaliser avec le milieu brésilien.

Vinicius Junior (Brésil) : Le joueur du Real Madrid est attendu au tournant dans cette Coupe du monde. Sa vitesse, sa qualité de dribble et sa capacité à faire des différences en un contre un peuvent mettre en grande difficulté la défense écossaise. Dans un match à fort enjeu, il pourrait être l’un des grands artisans d’un succès brésilien.

Les tendances des cotes : avantage net au Brésil

Issue Cote Victoire de l’Écosse 8,50 Match nul 4,60 Victoire du Brésil 1,38

Les bookmakers font clairement du Brésil le grand favori de cette rencontre. Malgré la solidité affichée par l’Écosse depuis le début du tournoi, l’écart de qualité individuelle entre les deux effectifs reste important. La Seleção possède davantage d’expérience, de profondeur de banc et de talent offensif pour faire la différence sur ce type de rendez-vous.

Nos pronostics pour Écosse – Brésil

Victoire du Brésil et moins de 3,5 buts : Le Brésil devrait logiquement prendre le dessus, mais l’organisation défensive écossaise pourrait empêcher la rencontre de tourner à la démonstration.

Vinicius Junior buteur ou passeur décisif : Très impliqué dans le jeu offensif brésilien, l’ailier madrilène semble avoir les qualités pour faire la différence dans une défense écossaise qui risque de beaucoup subir.

Score possible

0-2 pour le Brésil : L’Écosse devrait opposer une belle résistance, mais la maîtrise technique et la qualité offensive de la Seleção pourraient finir par faire la différence au fil de la rencontre. Une victoire qui enverrait les Brésiliens en 16es de finale avec le plein de confiance.