Pensionnaires de Ligue 2 la saison prochaine, l’ASSE et le FC Nantes voient émerger un nouveau rival qui se reconstruit pleinement au mercato estival : le Stade de Reims.

La bataille pour la montée en Ligue 1 s’annonce féroce. Si l’ASSE et le FC Nantes figurent naturellement parmi les favoris de la prochaine saison de Ligue 2, un autre relégué semble déjà prêt à jouer les premiers rôles : le Stade de Reims.

Déterminé à retrouver l’élite au plus vite, le club champenois avance ses pions avec méthode sur le marché des transferts. Et les premiers mouvements observés témoignent d’une ambition assumée. Selon Telesport, Reims est tout proche de finaliser l’arrivée de Youssef El Kachati. L’attaquant marocain de 26 ans devrait s’engager pour trois saisons tandis que le NEC Nimègue percevrait jusqu’à 2 millions d’euros dans l’opération.

El Kachati, un attaquant qui peut faire mal en L2

Si ses statistiques de la saison passée en Eredivisie restent modestes avec 3 buts en 19 matchs, elles doivent être relativisées par plusieurs pépins physiques qui ont freiné sa progression. C’est surtout l’exercice précédent qui attire l’attention. Sous les couleurs de Telstar, El Kachati avait signé une saison exceptionnelle avec 24 buts en 43 rencontres, participant activement à la montée de son équipe dans l’élite néerlandaise.

Les données de scouting sont également très prometteuses. Mobile, capable de décrocher, de participer au pressing et de finir les actions, il présente un profil particulièrement complet pour la Ligue 2. Son efficacité devant le but et sa présence constante dans la surface pourraient rapidement faire de lui l’un des attaquants les plus redoutés du championnat. Pour l’ASSE comme pour le FC Nantes, voir débarquer un tel joueur chez un concurrent direct n’a rien d’anodin.

Le Stade de Reims dispose d’une puissance financière rare

Autre élément qui interpelle : la capacité financière du Stade de Reims. La vente de Jaouen à Newcastle a permis au club champenois de récupérer plus de 20 millions d’euros. Une manne considérable à l’échelle de la Ligue 2 qui offre aux dirigeants rémois une marge de manoeuvre supérieure à celle de nombreux concurrents. Dans le même temps, Quentin Paris devrait rejoindre le club librement après son passage à Annecy, renforçant encore un effectif déjà très compétitif.

Longtemps, beaucoup imaginaient l’ASSE et le FC Nantes se détacher naturellement dans la course à la remontée. Mais le mercato entrepris par Reims montre que les Champenois n’ont aucune intention de jouer un rôle secondaire. Avec des moyens financiers importants, un recrutement déjà actif et l’objectif clairement affiché d’un retour immédiat en Ligue 1, le Stade de Reims s’impose progressivement comme l’un des principaux rivaux des Verts et des Canaris. À ce rythme, la future Ligue 2 pourrait bien ressembler à l’une des plus relevées de ces dernières années.