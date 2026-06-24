En plein mercato, les dirigeants de l’ASSE ont obtenu la signature d’un jeune ailier sénégalais qui a déjà été testé par Manchester United.

L’ASSE ne ralentit pas sur le marché des jeunes talents. Alors que le club travaille activement à renforcer l’effectif d’Ian Cathro pour la saison à venir, les dirigeants stéphanois poursuivent également leur politique de recrutement tournée vers l’avenir. La dernière opération en date mène au Sénégal. Selon Peuple Vert, Etienne Mendy va rejoindre le projet stéphanois.

Manchester United était déjà passé à l’action

Né en 2008 et formé à la réputée académie Diambars, l’ailier droit est considéré comme l’un des profils les plus prometteurs de sa génération. International U17 avec le Sénégal, Mendy s’est notamment illustré lors du tournoi UFOA U17, où ses qualités de vitesse, de percussion et d’élimination ont attiré l’attention de nombreux observateurs.

La signature du jeune Sénégalais prend encore plus de relief lorsqu’on découvre l’intérêt qu’il suscitait à l’étranger. Selon le média sénégalais 13football, Etienne Mendy avait effectué un essai du côté de Manchester United en septembre 2025. Une expérience qui confirme le potentiel du joueur et l’intérêt que lui portent déjà plusieurs grands clubs européens. Malgré cette concurrence prestigieuse, l’ASSE est parvenue à convaincre le jeune ailier de poursuivre sa progression dans le Forez.

Un profil qui rappelle Rafael Leão

Ce dossier s’inscrit parfaitement dans la stratégie mise en place par Kilmer Sports Ventures : identifier des talents avant leur explosion au plus haut niveau afin de construire une valeur sportive et financière sur le long terme. Interrogé sur ses inspirations, Etienne Mendy cite volontiers Rafael Leão parmi ses modèles. Une référence qui n’est pas anodine tant certaines caractéristiques de son jeu semblent s’en rapprocher.

Explosif, capable de faire des différences en un contre un et très à l’aise dans les transitions rapides, le Sénégalais possède un profil moderne particulièrement recherché dans le football actuel. Bien évidemment, à seulement 17 ans, il lui reste encore de nombreuses étapes à franchir avant d’espérer intégrer le groupe professionnel. Mais son arrivée confirme la volonté de l’ASSE de bâtir un projet ambitieux mêlant jeunes talents à fort potentiel et joueurs plus expérimentés. Pour Ian Cathro, cette signature constitue une nouvelle promesse d’avenir. Et pour les supporters stéphanois, un nom supplémentaire à surveiller de très près dans les années à venir.