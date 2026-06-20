Pronostic Belgique – Iran : la Belgique joue déjà gros dans ce Mondial !

Voici l’analyse complète du match de poule de la Coupe du monde 2026 entre la Belgique et l’Iran, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

Pour son entrée en lice au Mondial 2026, la Belgique n’a pas su faire mieux qu’un match nul face à l’Égypte (1-1), une performance en deçà des attentes. Les Diables Rouges tenteront de véritablement lancer leur Coupe du monde ce dimanche (21h) contre l’Iran, qui a lui aussi laissé des points en route lors de la première journée en étant tenu en échec par la Nouvelle-Zélande (2-2). Une victoire permettrait aux Belges de prendre une option sur la qualification pour les 16es de finale.

Coupe du monde 2026 – Belgique vs Iran

Dimanche 21 juin 2026 · 21h · SoFi Stadium

Belgique : une réaction attendue

Considérée comme l’une des sélections les plus talentueuses de cette Coupe du monde, la Belgique est passée à côté de son sujet lors de la première journée. Face à une Égypte bien organisée, les hommes de Rudi Garcia ont longtemps manqué de rythme et de créativité, ne parvenant pas à imposer leur supériorité technique.

Pourtant, les Diables Rouges disposent d’un effectif particulièrement riche, capable de faire la différence dans n’importe quel secteur du jeu. Entre les cadres expérimentés et une nouvelle génération ambitieuse, la Belgique possède les armes pour hausser nettement son niveau de performance.

Une nouvelle contre-performance placerait toutefois les Belges dans une position délicate avant la dernière journée. Devant l’urgence comptable, ils devraient afficher davantage d’intensité et d’agressivité dès les premières minutes.

Iran : poursuivre sur sa dynamique offensive

L’Iran a lui aussi laissé filer des points lors de son premier rendez-vous du tournoi. Opposée à la Nouvelle-Zélande, la Team Melli a montré de belles qualités offensives mais également certaines fragilités défensives qui lui ont coûté la victoire.

Habitués à disputer les grandes compétitions internationales, les Iraniens s’appuient sur un collectif discipliné et sur plusieurs joueurs capables de faire la différence dans les transitions. Leur capacité à exploiter les espaces pourrait poser quelques problèmes à une défense belge parfois friable.

Sans être favoris, les hommes d’Amir Ghalenoei savent qu’un résultat positif face aux Diables Rouges les placerait en excellente position avant la troisième journée.

Les confrontations entre les deux nations

La Belgique et l’Iran ne se sont encore jamais affrontés sur la scène internationale.

L’historique des affrontements :

Belgique : 0 victoire

Iran : 0 victoire

Match nul : 0

Les compos probables

La compo probable de la Belgique : Courtois – Meunier, Ngoy, Mechele, Castagne – Onana, Tielemans – Trossard, De Bruyne, Doku – De Ketelaere.

Absent : Debast (blessé).

La compo probable de l’Iran : Beiranvand – Rezaeian, Khalilzadeh, Nemati, Mohammadi – Mohebi, Ezatolahi, Ghoddo, Yousefi – Moghanlou, Taremi.

Absent : Aucun.

Incertains : Jahanbakhsh, Torabi, Cheshmi, Eckert.

Les joueurs à suivre

Jérémy Doku (Belgique) : L’ailier de Manchester City reste l’un des principaux facteurs de déséquilibre de cette sélection belge. Grâce à sa vitesse et sa capacité à éliminer en un contre un, il pourrait être l’arme idéale pour faire exploser le bloc iranien. Après une première sortie discrète, il sera particulièrement attendu.

Mehdi Taremi (Iran) : Leader offensif de la Team Melli depuis plusieurs années, l’attaquant iranien demeure la principale menace pour les défenses adverses. Son sens du placement, son efficacité dans la surface et son expérience du très haut niveau pourraient lui permettre de profiter de la moindre erreur belge.

Les tendances des cotes : avantage à la Belgique

Issue Cote Victoire de la Belgique 1,42 Match nul 4,60 Victoire de l’Iran 7,50

Les bookmakers accordent une nette préférence aux Diables Rouges. Malgré leur match nul contre l’Égypte, les Belges disposent d’un effectif supérieur sur le papier et semblent mieux armés pour rebondir lors de cette deuxième journée.

Nos pronostics pour Belgique – Iran

Victoire de la Belgique : Les Diables Rouges ont davantage de qualité individuelle et devraient afficher un visage beaucoup plus convaincant après leur faux départ contre l’Égypte.

Les deux équipes marquent : Les deux sélections ont encaissé au moins un but lors de leur entrée en lice. L’Iran possède suffisamment d’arguments offensifs pour inquiéter une défense belge qui n’a pas totalement rassuré.

Score possible

2-1 pour la Belgique : Piqués dans leur orgueil après leur nul inaugural, les Belges devraient réagir et prendre les trois points. L’Iran a toutefois démontré face à la Nouvelle-Zélande qu’il était capable de se montrer dangereux offensivement. La Belgique semble avoir les moyens de faire la différence, mais sans forcément vivre une soirée totalement tranquille.