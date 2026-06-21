Pronostic France – Irak : un carton des Bleus pour valider leur billet pour les 16es ?

Voici l’analyse complète du match de poule de la Coupe du monde 2026 entre la France et l’Irak, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

L’équipe de France a parfaitement lancé sa Coupe du monde 2026 en s’imposant ce mardi face au Sénégal (3-1), portée notamment par un doublé de Kylian Mbappé. En tête du groupe I à égalité de points avec la Norvège, les Bleus abordent ainsi avec confiance leur deuxième match de poule ce lundi (23h) contre l’Irak, avec l’ambition d’enchaîner un deuxième succès et de se qualifier déjà pour les 16es de finale.

Coupe du monde 2026 – France – Irak

Lundi 22 juin 2026 · 23h · Lincoln Financial Field

France : confirmer son statut

Très attendue avant le début de la compétition, l’équipe de France a répondu présent lors de sa première sortie. Opposés à un Sénégal toujours difficile à manœuvrer, les hommes de Didier Deschamps ont fait parler leur supériorité technique et leur réalisme offensif pour s’imposer assez logiquement.

La prestation de Kylian Mbappé a évidemment retenu l’attention. Auteur d’un doublé, le capitaine des Bleus a semblé déjà en grande forme et a rappelé pourquoi il figure parmi les principaux prétendants au titre de meilleur buteur du tournoi. Mais au-delà de son numéro 10, la France a également affiché une belle maîtrise collective, avec un milieu dominateur et une défense rarement mise en difficulté.

Face à l’Irak, les Bleus auront l’occasion de valider quasiment leur billet pour la phase à élimination directe. Une victoire leur permettrait également d’aborder avec sérénité leur dernier match de groupe face à la Norvège.

Irak : créer l’exploit

Pour son retour à ce niveau de compétition, l’Irak n’a pas réussi à rivaliser avec la Norvège lors de la première journée. Battus 4-1, les Lions de Mésopotamie ont néanmoins montré de belles intentions offensives et sont parvenus à trouver le chemin des filets face à l’une des meilleures sélections européennes du moment.

Les Irakiens savent toutefois que le défi s’annonce encore plus relevé face à la France. Pour espérer créer la surprise, ils devront afficher une solidité défensive bien supérieure à celle aperçue contre les Norvégiens et exploiter la moindre opportunité en contre-attaque.

Sans véritable pression, l’Irak pourra néanmoins jouer libéré et tenter de gêner les Bleus le plus longtemps possible.

Les confrontations entre les deux nations

Il n’y jamais de confrontation dans l’histoire entre la France et l’Irak.

L’historique des affrontements :

France : 0 victoire

Irak : 0 victoire

Match nul : 0

Les compos probables

La compo probable de la France : Maignan – Koundé, Saliba, Upamecano, T. Hernandez – Tchouameni, Rabiot – Olise, Dembélé, Doué – Mbappé.

Absent : Aucun.

Incertain : Malo Gusto (blessé).

La compo probable de l’Irak : Hassan – Ali, Thaseen, Hashem, Doski – Bayesh, Ismaeel, Al Ammari, Jasim – Hussein, Al Hamadi.

Absent : Aucun.

Les joueurs à suivre

Ousmane Dembélé (France) : Attendu comme l’un des principaux lieutenants de Kylian Mbappé dans cette Coupe du monde 2026, Ousmane Dembélé est passé à côté de son sujet face au Sénégal. Peu inspiré dans ses choix et maladroit dans le dernier geste, l’ailier français n’a pas eu l’influence espérée sur le jeu des Bleus. Face à l’Irak, le joueur du PSG aura l’occasion de se racheter et de retrouver de la confiance avant les matches décisifs de la phase de groupes.

Aymen Hussein (Irak) : Véritable référence offensive de la sélection irakienne, Aymen Hussein sera l’un des principaux dangers pour la défense française. Puissant dans les duels et redoutable dans la surface, l’avant-centre des Lions de Mésopotamie avait déjà montré de bonnes choses malgré la défaite contre la Norvège (1-4). Si l’Irak veut espérer inquiéter les Bleus, il devra forcément s’appuyer sur son buteur vedette.

Les tendances des cotes : la France largement favorite

Issue Cote Victoire de la France 1,05 Match nul 11,00 Victoire de l’Irak 35,00

Les bookmakers ne laissent pratiquement aucune place au doute avant cette rencontre. Finaliste des deux dernières Coupes du monde et impressionnante contre le Sénégal, la France apparaît comme l’un des très grands favoris de cette deuxième journée.

Nos pronostics pour France – Irak

La France gagne avec au moins trois buts d’écart : L’écart de niveau entre les deux sélections semble important sur le papier. Les Bleus devraient rapidement prendre le contrôle du match.

Kylian Mbappé buteur : Après son doublé lors de la première journée, le capitaine français semble idéalement lancé dans la course au meilleur buteur de la compétition.

Score possible

4-0 pour la France : Supérieurs dans tous les compartiments du jeu et portés par un Mbappé déjà en pleine réussite, les Bleus semblent avoir les armes pour signer un deuxième succès convaincant. Face à un Irak courageux mais limité à ce niveau de compétition, la France pourrait se qualifier dès cette deuxième journée et envoyer un nouveau message à ses concurrents pour le titre mondial.