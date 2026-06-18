Pronostic États-Unis – Australie : les Américains vont-ils déjà valider leur qualification ?

Voici l’analyse complète du match de poule de la Coupe du monde 2026 entre les États-Unis et l’Australie, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

Co-pays hôte de la Coupe du monde 2026, les États-Unis ont parfaitement lancé leur tournoi en surclassant le Paraguay (4-1) lors de la première journée. Pour leur deuxième match de poule, les Américains défieront ce vendredi (21h) l’Australie, auteure d’une des premières surprises de la compétition après son succès face à la Turquie (2-0). Un choc qui pourrait déjà permettre au vainqueur de se qualifier pour les 16es de finale.

Coupe du monde 2026 – États-Unis vs Australie

Vendredi 19 juin 2026 · 21h · Lumen Field

États-Unis : confirmer les promesses

Après plusieurs années de progression, les États-Unis semblent enfin disposer d’une génération capable de nourrir de grandes ambitions sur la scène internationale. Leur démonstration face au Paraguay a confirmé les attentes placées en eux avant le début de la compétition.

Portée par des joueurs évoluant dans les plus grands championnats européens, la sélection américaine affiche un visage séduisant. Son intensité, sa vitesse dans les transitions et sa capacité à se projeter rapidement vers l’avant ont posé d’énormes problèmes aux Paraguayens lors de la première journée.

Devant un public totalement acquis à sa cause, Team USA tentera de poursuivre sur sa lancée. Une victoire lui permettrait non seulement de valider sa qualification, mais également de prendre une option très sérieuse sur la première place du groupe.

Australie : l’effet de surprise à confirmer

Peu d’observateurs imaginaient l’Australie débuter son Mondial par une victoire aussi convaincante contre la Turquie. Solides défensivement et très réalistes offensivement, les Socceroos ont signé l’une des performances marquantes de la première journée.

Habituée à déjouer les pronostics dans les grandes compétitions, la sélection australienne s’appuie sur un collectif particulièrement discipliné et sur une organisation tactique rarement prise en défaut. Son parcours lors des dernières Coupes du monde a démontré sa capacité à rivaliser avec des nations plus prestigieuses sur le papier.

Face aux États-Unis, les Australiens devraient néanmoins être confrontés à une adversité d’un tout autre niveau. Leur capacité à résister à la pression américaine et à exploiter les espaces en contre-attaque sera déterminante.

Les confrontations entre les deux nations

Les affrontements entre les États-Unis et l’Australie restent relativement rares sur la scène internationale.

Sur les dernières confrontations :

États-Unis : 2 victoires

Australie : 1 victoire

Match nul : 1

Les Américains restent généralement performants face aux Socceroos, notamment lorsqu’ils évoluent à domicile.

Les compos probables

La compo probable des États-Unis : Freese – Freeman, Richards, Ream, Robinson – Adams, Tillman – Dest, McKennie, Pulisic – Balogun.

Absent : Aucun.

La compo probable de l’Australie : Beach – Italiano, Circati, Souttar, Burgess, Bos – Metcalfe, O’Neil, Okon-Engstler, Irankunda – Touré.

Absent : Aucun.

Les joueurs à suivre

Folarin Balogun (États-Unis) : L’attaquant américain a frappé fort lors de la première journée en inscrivant un doublé face au Paraguay. Très remuant à la pointe de l’attaque, l’ancien joueur d’Arsenal a démontré toute son efficacité devant le but et sera une nouvelle fois l’une des principales armes offensives de Team USA face aux Socceroos.

Nestory Irankunda (Australie) : Du haut de ses 20 ans, le jeune ailier australien s’est déjà illustré dans cette Coupe du monde en trouvant le chemin des filets contre la Turquie. Rapide, explosif et capable de faire la différence en un contre un, le joueur du Bayern Munich représente l’un des plus grands espoirs du football australien et pourrait encore faire parler sa vitesse face à la défense américaine.

Les tendances des cotes : avantage aux États-Unis

Issue Cote Victoire des États-Unis 1,65 Match nul 3,90 Victoire de l’Australie 5,40

Les bookmakers placent clairement les Américains dans la peau du favori. Entre l’avantage du terrain, la qualité de leur effectif et leur démonstration lors de la première journée, Team USA dispose de sérieux arguments pour enchaîner un deuxième succès.

Nos pronostics pour États-Unis – Australie

Victoire des États-Unis : Les Américains ont impressionné face au Paraguay et semblent disposer de davantage de certitudes collectives que leurs adversaires du jour.

Plus de 2,5 buts dans le match : Les deux équipes ont marqué deux buts ou plus lors de leur entrée en lice et pourraient profiter d’un contexte favorable à un match ouvert.

Score possible

3-1 pour les États-Unis : Portés par leur public et par leur dynamique actuelle, les Américains semblent avoir les armes pour prendre le dessus sur une équipe australienne courageuse mais qui pourrait finir par céder face à la puissance offensive de Team USA. Une victoire qui leur ouvrirait en grand les portes des 16es de finale.