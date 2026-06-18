À peine nommé sur le banc de l’ASSE, Ian Cathro a déjà imposé ses choix à sa direction.

Ian Cathro veut frapper fort dès le départ. À peine installé sur le banc de l’ASSE, le nouvel entraîneur stéphanois a déjà pris une première décision forte concernant la préparation estivale. Un choix qui illustre parfaitement ses ambitions et son exigence pour la saison à venir. Initialement, les Verts devaient affronter le FC Sochaux-Montbéliard le 11 juillet lors du stage prévu au Chambon-sur-Lignon. Une rencontre qui ne verra finalement jamais le jour.

Cathro veut du très haut niveau

Selon L’Est Républicain, Cathro a demandé à sa direction de modifier le programme des matchs amicaux afin d’affronter des adversaires plus relevés. L’objectif est clair : préparer son équipe dans les conditions les plus exigeantes possibles avant le début du championnat. Le technicien écossais de l’ASSE souhaite mesurer rapidement le niveau de son groupe face à des formations de l’élite plutôt que contre un concurrent direct de Ligue 2. Un signal fort envoyé dès son arrivée, alors que Saint-Étienne ambitionne évidemment de retrouver la Ligue 1 au plus vite.

Ce choix n’est pas anodin. Cathro arrive avec la réputation d’un entraîneur méthodique, très attaché aux détails et à l’intensité du travail quotidien. En réclamant des oppositions plus relevées, il cherche à pousser ses joueurs dans leurs retranchements dès les premières semaines de préparation. Cette approche doit permettre aux Verts d’identifier rapidement leurs points forts mais aussi les secteurs à améliorer avant la reprise officielle.

Sochaux et l’ASSE se retrouveront vite en L2

Si cette affiche amicale a été annulée, les deux équipes ne devront toutefois pas attendre longtemps pour se retrouver. Le calendrier a réservé un choc dès la première journée de Ligue 2 entre le FC Sochaux-Montbéliard et l’ASSE au stade Bonal. Un rendez-vous qui explique également pourquoi le staff stéphanois ne voyait peut-être pas d’un très bon œil une confrontation estivale quelques semaines avant le début de la compétition.

Pendant ce temps, Sochaux poursuivra sa préparation avec plusieurs affiches intéressantes face au FC Zurich, Grenoble, Metz ou encore Dijon avant de conclure contre l’AJ Auxerre de Will Still. Une chose est déjà certaine : Ian Cathro n’est pas arrivé dans le Forez pour observer. Le nouvel homme fort de l’ASSE entend imposer rapidement sa vision et ses exigences. Et cette première décision envoie déjà un message clair à tout le club.